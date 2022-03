Estas celebridades han jugado a ser superhéroes

¡Al rescate! Algunas de las estrellas más famosas de Hollywood se han puesto medias y capas para salvar el día como queridos superhéroes en la pantalla grande. Chris Evans comenzó su viaje como Capitán América en 2011 y continuó luchando por la justicia en varias películas de Marvel hasta Avengers: Endgame de 2019. Otros como Hugh Jackman, han podido reflexionar sobre sus roles como el superhéroe de alguien durante un período de tiempo más largo.

El actor australiano hizo su gran avance en X-Men de 2000 como Wolverine y finalmente rompió un récord mundial Guinness por la carrera más larga como un superhéroe de Marvel de acción real. Dos décadas después, reveló que nunca esperó que la franquicia despegara como lo hizo. Es momento de conocer a más estrellas que se han convertido en superhéroes en la pantalla.

Harry Styles hizo un cameo a mitad de los créditos como Eros en “Eternals”, y se espera que tenga una fuerte participación en la esperada secuela. Hailee Steinfeld pasó de ser una chica “fresa” a ser el segundo arquero en usar el nombre de superhéroe Hawkeye al dar vida a Kate Bishop en la serie Disney+ de Marvel.

Para este fanático del comic es un sueño ser superhéroe de película

Al estilo clásico de Pete Davidson, el actor reveló su inspiración NSFW para interpretar a Blackguard en The Suicide Squad de 2021 durante una aparición en abril de 2021 en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “Recibí una llamada de James Gunn. Me dijo: ‘Hay un papel para ti en la película’. E interpretas a un tipo llamado Richard Hertz. Y yo estaba como ‘¡Dick Hertz! ¡Estoy dentro!’... Es algo que todavía no puedo creer, es ridículo”.

Por su parte, Florencia Pugh interpreta a la asesina entrenada Yelena Belova, la “hermana pequeña” de Natasha Romanoff en Black Widow, robándose muy gratas críticas por su participación en el Universo Marvel. Y otro ejemplo revelación de superhéroes es Tessa Thompson; la actriz de Westworld interpreta a Valkyrie, una guerrera asgardiana, en “Thor: Ragnarok” y “Avengers: Endgame”.