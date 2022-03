Gaby Spanic obtiene resolución a su favor: ‘ya podré decir que ganamos y no tengo que pagar absolutamente nada’

La actriz Gaby Spanic está emocionada por el pronto estreno de la telenovela Corazón guerrero que la trae de regreso a la televisión mexicana de la mano del productor Salvador Mejía, una historia que transmitirá el primer capítulo el próximo 28 de marzo a las 16:30 horas, por Las Estrellas.

Durante la entrevista, la actriz venezolana compartió que este martes recibió una gran noticia que le brindó una paz mental y que le permitió volver a confiar en las autoridades en su lucha por la libertad de expresión y la demanda contra el comunicador Gustavo Adolfo Infante.

Gaby Spanic lleva varios años en un pleito legal con el periodista de espectáculos, a quien demandó por difamación tras algunos comentarios que hizo en televisión y aunque el comunicador tuvo algunas victorias, la actriz de telenovelas informó en exclusiva a Publimetro que este martes hubo una resolución a su favor.

“Estoy muy agradecida con Sergio Mayer, con mi abogado, algunos compañeros y el público en general que se han sumado a esta campaña que la libertad de expresión no da derecho a violentar a una mujer... entonces es no injuriarla, no difamarla. No puedes decir que la libertad de expresión (...), yo como ser figura pública tengo que aguantarme muchísimas cosas que pudieran afectar mi carrera, mi reputación y el derecho a tu honra y vida privada, que es lo que ha pasado conmigo en esta situación”, compartió en entrevista.

La protagonista de telenovelas como La usurpadora, La Intrusa, Soy tu dueña, entre otras, reveló en exclusiva la noticia que recibió, que al parecer pone fin a su pelea legal.

“Te quiero dar la buena noticia que está sentencia que había ganado inicialmente este comunicador de opinión (Gustavo Adolfo Infante) ya hoy, ya hoy, aparte de que la primera fue que respetaron mis garantías y las de mi hijo, ya hoy viene la resolución y ya la sentencia que estaba parada, de una manera provisional, hoy te voy a dar en exclusiva que ya la sentencia que antes era provisional que la estaban checando acaba de favorecerme. La sentencia está eliminada y ya podré decir que ganamos y que no tengo que pagar absolutamente nada; la sentencia ya no existe, esta condena para mí ya no existe esta sentencia y cancelada definitivamente”, informó.

Al preguntarle si se cierra la carpeta respondió: “se cierra la carpeta a mi favor y a la de mi hijo, cosa que quiero agradecer a la justicia mexicana, a los tribunales porque no se veían inicialmente escuchando mis garantías y la de mi hijo, porque soy madre soltera. Estoy muy agradecida porque ser figura pública no te excluye de que seas seres humanos, ser figura publica no significa que tienes que aguantarte lo atropellos difamatorios y maltratos verbal”, puntualizó la actriz.

Recordó los señalamientos que recibió del periodista de espectáculos

“Imagínate decir que eres desquiciada, que maltrataste a tu hermana verbalmente en una cama, que inventas cosas, que te la pasas por la vida peleando, eso no es justo, son señalamientos que él (Gustavo Adolfo Infante) tiene que probar y corroborar; no son justos para mí persona porque una mentira dicha mil veces puede ser verdad, eso me ha afectado mucho en su momentos, me puso muy mal”, finalizó.

