Paulo Londra estrenará nueva canción titulada “Plan A”

El cantante, rapero, freestyler, compositor, argentino Paulo Ezequiel Londra Farías o simplemente Paulo Londra, de 23 años de edad está de regreso tras dos años de ausencia debido a un problema legal con la disquera y productora Big Ligas (Kristoman y Ovy on the Drums), en donde, no se le permitía lanzar nueva música, pero todo eso quedó en el pasado, ya que el argentino, firmó contrato con la compañía Warner Music Latina y para sorpresa de todos, casi una semana después, el intérprete de Tal Vez estrenará su próximo sencillo el miércoles 23 de marzo de 2022, el cual se titula “Plan A” y que sin duda promete ser uno de los mejores regresos en la escena musical.

Paulo Londra regresa el 23 de marzo con nuevo sencillo titulado “Plan A”. / Foto: Warner Music Latina

Días después de que se diera a conocer la firma de contrato entre Paulo Londra y Warner Music Latina, se comenzaron a publicar pequeños clips del cantante, uno en las redes sociales de la disquera Buena Productora que decía “No te rindas, no te pierdas, que no te ganen, ponele garra, ponelo en pausa, toma carrera, pero nunca te rindas... Porque la vida, a veces es una batalla y en las batallas, si te quedás callado, perdés. Vuelve” y uno más en las redes de Spotify donde se agregó la leyenda “Yo no busco el éxito, busco la felicidad” y al día siguiente se compartió el primer adelanto del sencillo “Plan A”.

Te dejamos el adelanto oficial de ‘Plan A’ de Paulo Londra:

Paulo Londra regresa y anuncia el sencillo “Plan A”

Con el anuncio de “Plan A”, el cantante argentino confirma de manera oficial su regreso al mundo de la música tras haber estrenado su último sencillo Party con A Boogie Wit da Hoodie en 2019. Paulo Londra compartió esto con la descripción “Es muy fuerte lo que siento anunciando esto, esperé mucho, los que me bancan también pero ya está, toc toc quien es? El intrépido lyrics diciendo que mañana sale Plan A. Espero que hagamos un lindo quilombo”.

Ve el video musical oficial para ‘Plan A’ de Paulo Londra:

“Después de 3 años, En dos días vuelvo con un temeke llamado Plan A, quiero agradecer a mi padres, mi familia y a todos los que me siguieron escuchando en las malas, porque se vienen las buenas”, escribió Londra en su cuenta de Twitter.