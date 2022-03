Por qué Kanye West no asistirá a los Grammys 2022

El rapero Kanye West, quien ha estado en el ojo del huracán debido a la censura en sus redes sociales tras los polémicos mensajes enviados a su expareja, la socialité Kim Kardashian, ha tenido un nuevo revés en su carrera artística.

El intérprete de Donda quedó excluido de la lista de presentaciones de la próxima gala de los Grammys 2022, según confirmaron los organizadores del prestigioso galardón. De acuerdo con informes de Variety y The Hollywood Reporter, esto es debido a lo que consideraron un “comportamiento preocupante”.

De esta manera se refirieron a las últimas acciones del rapero llamado “Ye” en sus redes sociales, y a través de su cuenta en Instagram la cual fue restringuida por violar las políticas de incitación al odio, intimidación y acoso, aludiendo al mensaje que el rapero publicó sobre el comediante Trevor Noah que contenía un insulto racista.

Kanye West (Foto: Divulgação)

Fuentes cercanas a Kanye West afirmaron que los organizadores del Grammy 2022 estaban preocupados por cómo Noah y Ye interactuarían en la entrega de los premios. Antes de esta publicación contra el comediante, Kanye también preocupó con una serie de mensajes específicas sobre Kim Kardashian y su pareja, Pete Davidson.

West arremetió contra la estrella del programa Saturda Night Live por enviarle supuestos mensajes donde detallaba su vida íntima con la socialité. “En este punto está yendo demasiado lejos. Dios, por favor. El novio me envía un mensaje de texto alardeando de estar en la cama con mi esposa”, expresó el rapero en un mismo video donde además rezó por su hijos.

Entre las críticas, también han surgido mensajes de apoyo hacia Kanye. El rapero y colaboraro de Ye, The Game, recurrió a las redes sociales para expresar su malestar por la cancelación de la presentación en los Grammys 2022. “Una y otra vez nos muestran que solo quieren robar nuestra cultura, no permitir que seas su igual. Los Grammys decidieron en el último minuto sacar a @kanyewest de actuar en el programa como si no supiéramos que se avecina”.

Foto: Getty Images

West ha estado en el ojo del huracán en medio de una polémica separación con la socialité Kim Kardashian, quien ha expresado su molestia por el asesio de su expareja en las redes sociales. El rapero no solo ha expresado su disgusto por la exposición de su hija North en la plataforma TikTok, si no que aludió a las restricciones que ha impuesto su madre y de no haber visto a su hija desde hace al menos una semana. Kim no tardó en responder: “Por favor para esta narrativa, esta mañana has estado aquí recogiendo a los niños para el colegio”.