Actores de Hollywood convertidos en directores: Desde Denzel Washington hasta Ben Affleck

Muchos actores cambiaron sin problemas de estar frente a la cámara a estar detrás de ella , pero no siempre fue tan fácil como parecía. Mientras hacía su debut como directora en 2019 para “Booksmart”, Olivia Wilde continúa su experiencia con “Don’t Worry Darling”, protagonizada por Florence Pugh y el novio de Wilde, Harry Styles, se estrenará en septiembre de 2022.

El dos veces ganador del Oscar Denzel Washington ha dirigido cuatro películas, comenzando con “Antwone Fisher” de 2002, seguida de “The Great Debaters” de 2007, “Fences” de 2016 y “A Journal for Jordan” de 2021, protagonizada por Michael B. Jordan.

Otro colega que saborea las mieles de la dirección es George Clooney. La estrella de “Ocean’s Eleven” ha dirigido y protagonizado seis de sus ocho películas: “Leatherheads”, “Monuments Men”, “The Midnight Sky”, “The Ides of March” y su debut como director, “Confessions of a Dangerous Mind”.

Ben Affleck ganó un Oscar a “Mejor Película”

El actor que interpreta a Happy Hogan en Marvel Cinematic Universe, Jon Favreau, se ha hecho más conocido como el hombre detrás de la cámara de “Elf”, “Iron Man”, “Swingers” y “The Lion King”. Por su parte, Ben Affleck hizo su debut como director con “Gone Baby Gone”. Desde entonces, ha realizado “The Town”, “Live By Night” y “Argo”, que ganó el Oscar a la Mejor Película en 2012.

Bradley Cooper se convirtió en una triple amenaza con la nueva versión de “A Star is Born” de 2018, cinta que dirigió, escribió y protagonizó junto a Lady Gaga. La estrella planea hacer los tres nuevamente con su continuación, “Maestro” de 2023, que cuenta la historia del legendario compositor Leonard Bernstein.

Finalmente tenemos a Angelina Jolie. Después de hacer su debut como directora con el documental de 2007 “A Place in Time”, la actriz de “Eternals” pasó a dirigir las películas narrativas “Unbroken”, “First They Killed My Father”, “In the Land of Blood and Honey” y “By the Sea”, que también protagonizó con su exesposo Brad Pitt .