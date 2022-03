Hay tres marcas Prada en México, conoce las diferencias

Desde hace unos años se sabe que existen en la Ciudad de México tres marcas que tienen la palabra “Prada”. Sin embargo, no son lo mismo y aunque las tres firmas se dedican al mundo de la moda tienen giros distintos. Para conocer y saber diferenciar a las tres marcas “Prada”, estas son las diferencias entre cada tienda. Para comenzar, está la prestigiosa marca de ropa de alta costura italiana “Prada”.

Esta empresa dedicada a la moda fue fundada por Mario Prada en 1913 en la ciudad de Milán en Italia. La marca está especializada en vender bolsas de lujo, ropa de vestir, zapatos, perfumes y demás accesorios de moda. Como contexto, Mario comenzó la compañía junto con su hermano y comenzaron a fabricar productos hechos con piel. Un dato curioso es que cuando Mario creó la compañía no pensaba que las mujeres debían encargarse de los negocios por ello quería que su hijo heredara el negocio. No obstante, su hijo no tuvo interés en “Prada” y fue su hija Luisa quien estuvo al frente de la compañía por 20 años. Actualmente, en la Ciudad de México existen tres, una está ubicada en la Avenida Presidente Masaryk en el número 433, la segunda está en el Palacio de Hierro de Santa Fe y la tercera en la plaza Artz Pedregal.

Las tres marcas de Prada están enfocadas a la moda y extravagancia

La siguiente marca es “Ágatha Ruiz de la Prada”, que fabrica ropa de alta calidad y fue fundada por la diseñadora de moda española llamada Águeda Isabel Ruiz de la Prada y Sentmenat, mejor conocida como Ágatha. Esta marca destaca por tener diseños muy coloridos y tener muchos corazones. Cabe mencionar, la diseñadora de 61 años, ha recibido diversos premios y además ha escrito libros. También existe una línea exclusiva de perfumes que son destacados por los divertidos diseños de las botellas.

Finalmente, tenemos la marca de zapatos “Prada México”, la cual tiene varias sucursales en las plazas comerciales de la Ciudad de México. La marca se dedica a vender calzado femenino, masculino e incluso bolsos. Esta marca tiene 30 tiendas en todo el país y cuenta con más de 60 años de experiencia de ofrecer artículos a un precio accesible y de calidad.