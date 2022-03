La reacción de Andrea Legarreta ante la participación de Erik Rubín en el concierto de sus exnovias

El mundo del entretenimiento está lleno de diversos conflictos entre las estrellas de cine, cantantes y demás personalidades. Y uno de los más sonados en México fue el triángulo amoroso entre Erik Rubín, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. Sin embargo, el músico terminó por casarse con Andrea Legarreta.

Sin embargo, la famosa presentadora puede tener sentiminetos encontrados en este momento, puesto que su esposo fue invitado a participar en uno de los conciertos de la gira que Alejandra y Paulina estarán haciendo próximamente. Esto llevó a Andrea a dar unas declaraciones en relación a la colaboración de Rubín con sus exnovias.

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre la participación de Eric Rubin en la gira de sus exnovias?

Al ser abordada por varios periodistas, Andrea Legarreta fue interrogada con varias preguntas, y entre ellas destacó cuál era su opinión respecto a la invitación que le hizo Alejandra Guzmán a su esposo en relación a participar en uno de los conciertos de su gira con Paulina Rubio.

Erik quien también estaba en el sitio aprovechó para pedirle permiso a su esposa para poder asistir al concierto, todo en un tono muy cómico: “¿Me das permiso para ir a jugar con mis amigas?”, dijo el cantante entre risas.

Seguidamente, Legarreta comentó: “Estaría padrísimo. De hecho, la verdad es que ya lo habían invitado en su momento, y pues no, no se coordinaron. Pero cuando me dijo ‘¿cómo ves?’, me parece increíble, no me tiene que pedir permiso de nada”

“A las dos las quiero, las conozco desde hace muchos años, trabajé con ellas, no fue en mi año. Y me encanta, me parece muy atractivo que estuviera mi peloncito, sin duda”, comentó la presentadora con una gran sonrisa en su rostro.

Legarreta aborda el temas de las ex

Continuando con la misma declaración en los medios, Andrea Legarreta expandió un poco más la información, abordando el tema sobre si le molesta que Erik esté en un concierto con dos de sus exparejas, comentando que no le incomoda en lo absoluto y que no le preocupa todo lo que pudo haber pasado previamente.

“Erik ha llegado, por ejemplo, saluda a mis exnovios, hay gente que hasta cariño les tiene. O sea, la verdad es que no nos hace ruido nada. Cada quien hizo sus vidas, fue hace muchos años y la verdad es que incluso lo de las canciones y eso fue también una manera divertida de promoción para ellas que les sirvió muchísimo, y de paso pues a Erik, ¿verdad?”, relató la mexicana entre risas.

Más sobre la gira de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

Si bien Alejandra Guzmán y Paulina Rubio habían tenido ciertas riñas previas luego de que ambas llegaron a estar interesadas en Erik Rubín, todo indica que el par de mexicanas han dejado atrás su conflicto puesto que han anunciado que estarán juntas de gira por Estados Unidos en el tour titulado “Perrísimas”.

Y según le indicó Rubio al portal Efe, la dupla decidió dejar a un lado sus diferencias en beneficio de sus fanáticos y de sus propias carreras ya que se dieron cuenta que “el ego es el oponente”.

“Esto es un ‘business’ (negocios) … somos dos mujeres muy profesionales haciendo un momento de ‘Honor a quien honor merece’, que es el público”, comentó la Chica Dorada, dejando ver también que su unión con Guzmán “va a dar mucho de qué hablar”.

Y a pesar que las declaraciones del par de cantantes sobre la gira han sido prometedoras en relación a una reconciliación entre ellas, según el portal ABC, este tour no solo llevará felicidad a los fanáticos de las mexicanas que quieren ver cómo vuelven a ser amigas, sino que también será de provecho para ambas y las ayudará en un asunto que las tiene con cierta preocupación: las finanzas.

