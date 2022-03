Rauw Alejandro inicia una nueva historia con México

El popular Rauw Alejandro comienza una nueva etapa con sus seguidores mexicanos, el exponente del género urbano tras hacer varias visitas de promoción está a punto de subirse a los escenarios en el país para demostrar el porqué de su popularidad y ascenso en la industria musical.

El artista que disfruta el éxito de su disco Viceversa que incluye el tema Todo de ti, tan popular en las plataformas y aplicaciones como TikTok, dijo que todo es consecuencia de su trabajo.

“Desde el disco Fantasías a Viceversa ha tenido una evolución. También mi imagen se transformó, desde que decidí quitarme las trenzas ahora con un nuevo look, por lo que siento que he crecido mucho como artista y cada proyecto que he hecho en mi carrera anota mis errores para hacerlo mejor en los siguientes. Me toca romper mis propios retos”, señaló.

Rauw que ha logrado llevar su sonido a todo el mundo, reconoció la importancia que tiene México en su carrera.

“Es la primera vez que estoy acá con una gira grande, con muchas emociones encontradas por que eso será algo muy importante. Este género lo han iniciado grandes artistas es un proceso y cada generación ha hecho su trabajo. Viene un relevo generacional que está abriendo otras puertas y seguimos dándole duro a la música latina y el reguetón está en el top compitiendo con artistas internacionales, todavía le falta mucho por crecer pero ya está haciendo historia y seguirá rompiendo barreras”.

Hay que recordar que el reguetonero se presentó en el Coca Cola Fest 2021.

“Fue mi primer festival en mi vida, ante 60 mil personas, algo que me llevo al corazón hasta que sea viejito, porque mi primer festival grande fue en México”, compartió Rauw.

El cantante y compositor puertorriqueño lanzó su álbum debut Punto de equilibrio en el 2016, temas como Todo de ti, Algo mágico, Tattoo y colaboraciones con Selena Gómez, Jennifer Lopez, Nicky Jam, Anuel, entre otros, marcan su trayectoria.

“Me encanta lo que hago. El reguetón, dancehall, trap y un sin número de géneros que ‘entre comillas’ lo catalogan en el género urbano ha tomado mayor fuerza. Lo que el pueblo quiere es la música del pueblo, eso mueve masas. Me crié en Puerto Rico con un sin número de ritmos y me encanta experimentar con géneros musicales, el aprender de otras culturas y absorber porque la música es infinita, que se fusiona y viaja por el mundo”.

“Tenemos una gran sorpresa con muchos bailes de Rauw no se lo pueden perder... ¡Vamos a romperla”. — Rauw Alejandro.

Presentaciones en México