Óscar 2022: Horacio Villalobos, listo para hacer una transmisión divertida e informativa de los premios

Horacio Villalobos se prepara para la transmisión en vivo de la ceremonia de entrega número 94 de los premios Óscar junto a Ricardo Casares, Pamela Cortés y Vanessa Claudio. El conductor y crítico de cine está listo para viajar a Los Ángeles, California, y durante la entrevista con Publimetro compartió sobre los cambios en las galas y cuáles son sus cintas favoritas para llevarse la estatuilla otorgada por la Academia.

Todo lo que debes saber sobre los Oscar 2022

“Es muy divertido, interesante y muy aleccionador hacer este tipo de eventos. Vamos a tener una locación privilegiada que cualquier televisora del mundo quisiera, que es el Museo de Hollywood, que esa en el epicentro donde ocurre todo ésto -casi junto- al teatro donde se realizarán los Óscares, al pie de la escalinata donde comienza la alfombra roja. Tanto con Ricardo Caceres, Vanessa Claudio, Pamela Cortés y tu servidor queremos ofrecer una transmisión limpia, bonita, informada, divertida y familiar que motive a la gente a ver las películas”, señaló Horacio Villalobos.

Horacio Villalobo, listo para el Óscar. El conductor junto a Vanessa Claudio, Pamela Cortés y Ricardo Caceres estarán desde Los Ángeles. (Foto: Cortesía TV Azteca.)

El también conductor de Venga la alegría, adelantó que para esta edición se formó un cuadro de conductores que combinan conocimiento y pasión por el cine.

“Creo que mi especialidad o una de mis especialidades es hablar de cine. Ricardo es fanático de cine, así que por lo menos vamos a poder ampliar información y darle a la gente el contexto. Hay muchas cosas que podemos hacer para que la gente lo goce más”, explicó.

El también actor opinó sobre la evolución de las galas, y cómo este año buscan volver al glamur de las ediciones pasadas.

“El Óscar sigue siendo el premio más importante que existe en la industria cinematográfica y los estadounidenses que son -poco menos- los inventores del show business saben cómo hacer su programa ante tantos cambios. No será una transmisión como las hacían en los setentas, que eran glamurosísimas y fantásticas; ahora tienen -casi casi- llevar los conductores o las conductoras sus chistes a un abogado, porque la cuestión política está a todo lo que da. Estamos en un proceso muy raro, pero creo que va a volver a ofrecer más entretenimiento, por el raiting. Además va estar Beyoncé, Sebastián Yatra, Billie Eilish, un homenaje a las películas de El Padrino o Ford Coppola, eso no me queda claro todavía, pero lo que si me doy cuenta es que va a haber espacio para grandes números musicales, que son muy lucidores, eso se había perdido”.

Sebastián Yatra cantará en los Oscar

Para terminar la charla, habló de lo que verá la audiencia en la pantalla.

“Todavía no le han agarrado bien a cómo tienen que transformarse la entrega del Óscar, pero creo que va a estar mucho mejor que la del año pasado que fue bastante mala, porque estábamos en el Covid, fue aburrida; ahora, vuelve el glamur a la alfombra roja, pero nosotros queremos hacer un evento lucidor. Ricardo Caceres, ya creo que lleva 18 óscares de su haber, no ganados, pero casi ya le dan un honorífico por tantas veces que ha ido (risas)”, finalizó.

Predicciones para el Óscar

Mejor Película: El poder del perro.

Mejor Director: Jane Campion (El poder del perro).

Mejor película internacional: Drive my car.

Mejor película animada: Flee.

¿Cuándo y dónde transmite el Óscar?

27 de marzo a partir de las 17:00 horas, por Azteca 7. Premios Oscar 2022 totalmente en vivo y en directo desde el Dolby Theatre en Hollywood.