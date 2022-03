¿Sabías que todas estas celebridades estaban en Barney?

¡Sí! Estas estrellas crecieron en “Barney & Friends”. Nombres como Selena Gomez y Demi Lovato, entre otras estrellas comenzaron en la televisión junto con el gran dinosaurio morado. “Aprendí todo de ese programa”, compartió Selena durante una entrevista con “The Early Show” en 2008.

“Así que es un recuerdo tan maravilloso para mí. Mucha gente se avergonzaría de decir que estaban en Barney , pero acepto el hecho y la pasé de maravilla haciendo ese programa”, continuó diciendo Gomez en su momento. La actriz dio vida a Gianna desde 2002 hasta 2004.

Por su parte, la estrella de “Camp Rock”, Demi Lovato, interpretó a Angela. Ella recordó su tiempo en “Barney & Friends” mientras hablaba con la revista Rolling Stone en octubre de 2017. “Me sentía más cómoda con adultos allí que con niños de mi edad cuando iba a la escuela pública”, explicó la intérprete de “Tell Me You Love Me”.

“Se burlaban mucho de mí porque había estado en Barney. Miro hacia atrás y creo que fueron principalmente los celos de los niños que querían cantar y actuar en la televisión. De hecho, aprendí tanto en mi tiempo de educación en el hogar que pude enseñar cosas de mi clase de matemáticas”, continuó explicando la estrella pop.

¿Qué otras actrices estuvieron junto a Barney?

Madison Pettis, la ex actriz de Disney Channel, interpretó a Bridget en “Barney: Let’s Go to the Doctor”, mientras que Genial Pratt interpretó a Marcella en “Barney’s Great Adventure”. Para sorpresa de muchos, Debby Ryan estuvo en la décima temporada del programa.

La pelirroja, que protagonizó la serie “Jessie” de Disney Channel, fue la estrella invitada en el episodio “Rabbits/Ducks and Fish”. Jow Malese, parte de la parrilla de Nickelodeon apareció en un episodio de Barney llamado “Pennies, Nickels, Dimes”. Sin duda, la magia de Barney acompañó a más de una celebridad que hoy por hoy se catapulta en Hollywood.