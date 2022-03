Thalía es criticada en las redes por su nuevo look bronceado

Las figuras del mundo del espectáculo siempre están en un constante cambio de apariencia, la mayoría de las veces motivado a las tendencias. Pero hay momentos en que no suelen ser muy bien recibidos por sus seguidores por muy a la moda que esté, como en el caso de Thalía quien no solo la quemó el sol con su nuevo look bronceado sino que también “la quemaron” sus seguidores.

La cantante mexicana siempre ha demostrado tener un gran gusto por la playa y por asolearse, pero en este caso se le fue de las manos y consiguió un resultado que ni ella ni sus fanáticos están contentos con el acabado que le dejó a su piel.

Thalía y su nuevo look bronceado

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante compartió una publicación estilo carrusel con sus más de 19 millones de seguidores. Primero se ve una imagen en donde aparece Thalía tomándose una foto frente a un espejo en donde aparece cubriéndose con una toalla mientras sus brazos, su pecho y su cara se nota de un color bronceado muy rojo, al punto de estar quemada por el sol.

Mientras que al deslizar la publicación se puede ver un corto clip en el cual se hace un close up de su pecho mientras ella presiona con su dedo para notar el cambio de color en su piel, el cual fue provocado por la excesiva exposición al sol.

Y si bien la cantante más que orgullosa se mostraba adolorida, recibió duras críticas de sus fans por su nuevo look excesivo, ya que no consiguió precisamente el bronceado que ella quería y expuso su cuerpo a mucho dolor y una gran cantidad de posibles consecuencias en su piel.

“Estás loca? Un cáncer de piel en el peor de los escenarios. No hagas ese tipo de cosas”, “Thalía creyendo que impresionaba a sus seguidores con un look ‘bronceado’ pero terminó adolorida y colorada #Fail” y “Por andar de imprudente te hiciste una locura en la piel. Ya estás grandecita para eso, no?”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.

Apoyo y consejos para su piel

A pesar que varios usuarios criticaron el look y la poca atención que le puso Thalía a su cuerpo, varios de sus seguidores dejaron en la sección de comentarios diversos mensajes de apoyo tras sufrir esas quemaduras solares en su piel.

“Thalía ten cuidado con el cáncer de piel, mujer”, “Te hacía falta ese calorcito, pero cuídate del sol” y “A ver si puedes dormir Thali! Pero bueno, la divertida lo vale” fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en modo de apoyo.

Y así como algunos le enviaron palabras de aliento ante su cuadro de quemaduras, otros aprovecharon para darle consejos sobre cómo poder ayudarla a sobrellevar la situación y así calmar el ardor en su piel.

“Tienes que echarte pronto una crema varias veces. Y de día te pones unos segundos de tomate y los botas y así. El tema es que los daños del sol son irreparables y cuando pasen los años puede ocasionar enfermedades de la piel. Por eso hay que echarse varias veces protector solar y no estar mucho tiempo bajo el sol”, reseñó un usuario de Instagram.

“Querida Thalía: poner sábila alivia y ayuda a la piel a retomar su tono natural”, escribió otro de sus seguidores, además de ofrecerle soluciones como hielo o compresas frías durante algunos minutos sobre el área afectada, e incluso recomendarle acudir con algún dermatólogo para un tratamiento más efectivo y acorde con su cuadro.

