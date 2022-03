Estrellas de “SNL” que consiguieron romances con famosos

Todo el equipo del programa “Saturday Night Live” de NBC a menudo trabaja con celebridades conocidas, y a veces esas interacciones conducen a relaciones. Ya sea que los romances comiencen durante un sketch de comedia en vivo o en una fiesta posterior a puertas cerradas, parejas como Emma Stone y Dave McCary y Scarlett Johansson y Colin Jost han encontrado el amor en Studio 8H.

¡Sí! Scarlett Johansson se casó con Colin Jost. El escritor principal y miembro del elenco de “SNL” afirmó que conoció a Johansson en 2006 durante su primer año como escritor en el programa, pero la actriz recordó su primera interacción en 2010, cuando actuó en un sketch que él escribió.

Otro flechazo de Cupido fue para Dave McCary, cuando dirigió un sketch de “SNL” de 2016 en el que actuó Emma Stone. Dave compartió la noticia de su propuesta a Emma el 4 de diciembre de 2019. Desde el primer momento surgieron especulaciones sobre el romance, pero la pareja mantuvo la relación en privado. Incluso su boda se llevó a cabo en 2020 con total discreción.

Ben Affleck suele darse segundas oportunidades

El ahora novio de Jennifer López, Ben Affleck, salió dos veces con la productora de “SNL”, Lindsay Shookus. La pareja dio a conocer su relación al público en 2017. Recordemos que Affleck es miembro del “Five-Timer’s Club”, lo que significa que ha presentado el programa cinco veces y apareció dos veces como invitado especial, por lo que no sorprende que se haya familiarizado con el staff de “SNL”.

La actriz Olivia Wilde y Jason Sudeikis se conocieron en una fiesta posterior a “SNL” en 2011. Pero el ex miembro del elenco de “SNL” no le pidió a la actriz su número de teléfono durante seis meses, pues la actriz estaba saliendo con alguien más. La directora de “Booksmart” le dijo a Marie Claire en 2013 que interpretó la espera de manera ligeramente diferente: “Pensé: ‘Él no estará interesado en mí”. Ahora comparten dos hijos, Otis y Daisy, aunque Olivia rehace su vida amorosa con Harry Styles.

Pete Davidson ha salido con muchas celebridades

Seguramente escuchaste de Pete Davidson por Ariana Grande o Kim Kardashian, que es su más reciente conquista. El comediante también tuvo citas con la modelo Kaia Gerber. Del 2016 al 2018 salió con la actriz Cazzie David e incluso se hizo un tatuaje de su rostro en el brazo, el cual luego ocultó.

Tras terminar con Ariana, se le relacionó con la actriz Kate Beckinsale hasta abril de 2019 cuando Davidson le robó el corazón a Margaret Qualley. Actualmente se le ve en Los Angeles disfrutando de citas, cenas y paseos junto con Kim Kardashian, después de una escena de “SNL” en la que recrearon a Aladdin y la princesa Jazmin.