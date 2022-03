Sarah Jessica Parker, de exitosa actriz a empresaria de vino

Sarah Jessica Parker forma parte del grupo de artistas con una infancia realmente difícil. La discriminación y las dificultades financieras fueron tan solo dos de las cosas que tuvo que enfrentar a muy corta edad.

Sin embargo, gracias a la tenacidad de su madre por sacarla adelante a ella y sus otros ocho hijos, descubrieron el gran talento de la protagonista de “Sex and the city” en la interpretación, el canto y el baile.

Luego de asistir a numerosos eventos culturales gratuitos y su pasión por la lectura, a los 11 años participó en la primera audición de su vida para formar parte de una obra de teatro de la que fue seleccionada.

A partir de ese momento Sarah Jessica Parker empezó a formar una carrera como actriz de teatro que posteriormente migraría al cine y la televisión. Aunque fueron muchas las producciones en las que participó antes de “Sex and the city”, el estrellato llegó a su vida con el papel de Carrie Bradshaw, un personaje que tras más dos décadas de conocer la luz sigue siendo el favorito de millones de personas alrededor del mundo.

Con la llegada de “And just like that” – la secuela de “Sex and the city- el papel de la querida escritora neoyorkina tomó más fuerza incluso en una etapa más madura.

A sus 57 años Sarah no solo se ha adueñado del cine y la televisión con sus inolvidables comedias románticas, también se ha posicionado como una empresaria exitosa en diferentes rubros de los negocios.

Primero se apoderó del mundo de la moda con su propia línea de zapatos, algo bastante acorde con el personaje que la llevó a la fama y por ser una de las fashionistas más icónicas del cine.

Sin embargo, su más reciente inversión fue en el mundo del vino. La actriz de “Hocus Pocus” se asoció con Invivo, una bodega neozelandesa fundada en 2008 con quienes lanzó al mercado un vino rosado y uno blanco con su propio nombre en la botella.

“No es solo un nombre en nuestra botella, Sarah Jessica Parker juega un papel clave en la creación”, comentó Tim Lightbourne, uno de los propietarios. “Si se pregunta por qué nuestro Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda se envejece en barricas de roble, debe agradecérselo a Sara Jessica Parker. La mujer cuyo nombre adorna nuestra etiqueta tiene una participación práctica en cada cosecha de #invivoxsjp”, agregó.

A través de sus redes sociales, Sarah Jessica Parker compartió con sus seguidores los 92 puntos que recibió el Sauvignon Blanc 2021 por parte de Wine Spectator, una prestigiosa revista norteamericana especializada en vinos.

“Estamos orgullosos, honrados y superados por la emoción. Es emocionante saber que otros están disfrutando de nuestros vinos tanto como nosotros”, expresó la actriz con emoción a inicios de 2022.

Aunque por el momento solo se ha posicionado en el mercado con dos productos, de seguro seguirá fusionando aromas y sabores para brindarles a sus compradores vinos únicos y de asombrosa calidad.