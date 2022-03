“Vetusta Morla” lanza “Cable a Tierra”, su sexto álbum de estudio

“Vetusta Morla” está de regreso con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio llamado “Cable a Tierra” y la banda integrada por: Pucho, Guillermo Galván, Jorge González, Juan Manuel Latorre, David García y Álvaro B. Baglietto platicó con Publimetro. “Nosotros teníamos un proyecto que era hacer la banda sonora para una película llamada La Hija y nos tocó componer cada uno desde su casa y después de esto comenzamos a trabajar en este álbum de forma remota y partiendo de ideas de Guille y de Juanma que son los principales compositores fuimos trabajando el disco en dos estudios”, dijo David García, el baterista de la banda. De la misma manera, el guitarrista Guillermo Galván comentó, “Cable a Tierra sin ser un disco que hable de la pandemia es un hijo de la misma y considero que es un álbum que tiene un conjunto de canciones que reflejan la fragilidad que todos sentimos como personas en todo este tiempo. Tratamos de hacer canciones populares y le dimos foco a la parte rítmica y melódica que son el punto del folclór”.

Este disco está integrado por 10 canciones que contienen ritmos folcóricos que están encaminado a gustarle a todo tipo de personas. Los sonidos que también se pueden apreciar son tintes de Rock, Pop y sonidos electrónicos. “Cada disco es el más importante en nuestra carrera porque es el último que estamos presentando y yo creo que cualquier álbum debe ser entendido como el mejor disco que puedas hacer. Este disco es una especie de reencuentro entre nosotros porque habíamos estado separados por la pandemia. Este ha sido un cable a tierra entre los 6 y en nuestro caso ha sido el confiar los unos en los otros y también el trabajar en canciones que nos gusten a todos”, comentó Guillermo.

Con este disco se reunieron los seis integrantes de “Vetusta Morla” para crear música de nuevo juntos

Relacionado con el título del disco, David platicó que, “Con lo de los títulos siempre es complicado porque nosotros siempre le damos muchas vueltas y este es el primer disco que no se titula igual que una de las canciones del álbum. Este título hace referencia al paro que hubo en el mundo y de darte cuenta de todo lo que tienes”. Para complementar la idea, Guillermo dijo que “cada disco que la banda ha hecho ha sido hijo de sus propias condiciones”. “Este disco se grabó en tres meses y tenemos manera diferentes de armar canciones pero me gusta eso del grupo que no tenemos una fórmula”, agregó el bajista de “Vetusta Morla”, Álvaro B. Baglietto.

El arte de “Cable a Tierra” fue diseñado por la artista Laura Millán, quien creó piezas artesanales en un formato 3D. Lo relevante de esto es que cada canción tiene su propia imagen. “Laura Millán tiene un proyecto que se llama Miniencuadros en los que sale un personaje pequeño en un escena y consideramos que sería muy interesante que ella trabajara con nosotros”, compartió David. Como dato, en 2008 la agrupación lanzó su primer disco llamado: “Un Día en el Mundo” y a partir de ahí se han identificado como una banda de Rock Indie. “Vetusta Morla” es un grupo originario de Tres Cantos, España y este año estuvieron presentes en el “Vive Latino 2022”. “El estar en el Vive fue un empuje doble porque al cancelarse el festival pasado, el de este año ha valido por dos. Teníamos muchas ganas de volver y nos dimos cuenta que al salir al escenario el público también tenía esa misma energía de decir: hostia vamos a celebrar la vida porque lo que nos ha pasado y estábamos como las dos partes celebrando la vida y el estar ahí de nuevo”, finalizó Álvaro.