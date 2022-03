“La Herencia, un legado de amor” es la nueva telenovela de Juan Osorio

Este próximo lunes 20 de marzo se estrenará “La Herencia, un legado de amor” en el canal “Las Estrellas”. Esta nueva telenovela será transmitida de lunes a viernes a las 20:30 horas y los productores a cargo de esta historia son Juan Osorio y Roy Rojas. En conferencia de prensa virtual en la cual Publimetro estuvo presente, Osorio comentó, “Estoy muy agradecido con el elenco y con Emilio Azcárraga por la confianza para realizar este nuevo proyecto”. El tema de entrada de esta telenovela es interpretado por la cantante Ángela Aguilar, quien canta “Malagueña salerosa”, canción escrita por Elpidio Ramírez y Pedro Galindo Galarza.

En la conferencia estuvo presente todo el elenco y se celebró en lo que parecía una hacienda que fue muy de acuerdo con la historia de “La Herencia, un legado de amor”. Entre risas, compañerismo y mucha emoción la presentación a los medio de esta telenovela fue conducida por el actor Diego de Erice, quien interpreta a “Cornelio” en la historia. Por su parte, Elizabeth Álvarez, quien será “Déborah” dijo que la mejor herencia que a ella le podrían dejar “es el amor”, mientras que su personaje preferiría “el dinero”.

La nueva telenovela de Juan Osorio promete enamorar a lo televidentes

Michelle Renaud es “Sara del Monte” y en este papel la joven actriz tiene un look nuevo de rubia y ella será una pieza muy importante en la telenovela. Cabe mencionar, además de participar como actriz, Michelle cantará el tema de salida de la producción y de ello señaló, “Todos sabemos que no soy la mejor cantando pero quiero agradecer mucho a Juan Osorio y a Roy por la oportunidad que me dieron de interpretar esta canción hermosa”.

Acerca de la trama de la telenovela, “Severiano del Monte” es un señor adinerado que vive con sus cinco hijos adoptivos, pero un día fallece y es cuando la vida de todos los “Del Monte” cambia para siempre. Pues es que “Severiano” es dueño de una haciendo que produce aguacate, mejor conocido como “el oro verde” y con su muerte sus hijos pelearán por “la herencia”. Aunque en la historia hay un giro inesperado porque resulta que los cinco hombres tienen una hermana llamada “Sara”, de la cual no sabían de su existencia y ella es la sexta heredera y regresa a la hacienda para luchar por lo que es suyo. Finalmente, Matías Novoa, quien es “Juan del Monte” comentó que, “Esta es la primera telenovela en la cual participo en México y es un honor para mí trabajar con gente tan talentosa y por supuesto el ser parte de este importante proyecto”.