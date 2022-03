“Coldplay” rinde tributo a Taylor Hawkins con la canción “Everglow”

El día de ayer la banda británica Coldplay dio su primer concierto en Monterrey en el estadio BBVA con motivo de su gira musical “Music of the Spheres”. En este show más de 50 mil personas vivieron uno de los conciertos más emotivos del tour de la agrupación conformada por: Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Pues es que después de enterarse del fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, Coldplay le rindió un homenaje al músico.

“Escuchamos que un amigo nuestro de una gran gran banda llamada “Foo Fighters”, ha fallecido. No sabíamos si debíamos hablar de esto en este concierto pero debemos de hacerlo porque son nuestros amigos y nos preocupamos por ellos y sentimos que debemos enviarle amor a los “Foo Fighters”, mencionó el líder y vocalista de la banda, Chris Martin.

Coldplay dio su primer concierto en México y enamoró a su público

Asimismo, Martin dijo, “Todos supimos que Taylor el baterista era un hombre hermoso y vamos a tocar esta canción para “Foo Fighters” y se llama Everglow”. Es preciso señalar que mientras dio este discurso Chris se mostraba triste y conmovido por la lamentable noticia del repentino fallecimiento de Taylor Hawkins. El baterista tenía 50 años de edad y conforme con los reportes de las autoridades el artista perdió la vida en el Hotel Casa Medina, ubicado en Bogotá, Colombia.

Relacionado con la causa de muerte del baterista, la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), reveló la siguiente información, “Conforme con los estudios toxiológicos que se le realizaron al baterista Taylor Hawkins de Foo Fighters se encontraron 10 sustancias psicoactivas y medicinas, incluyendo marihuana y opioides en su cuerpo. Esto lo dijo la Fiscalía de Colombia”. No obstante, la autoridad no dio una causa de muerte oficial del baterista.