Juanpa Zurita: Conoce a los hermanos del popular youtuber y creador de contenido

Con tan solo 25 años Juanpa Zurita se ha convertido en uno de los influencers más populares de México con reconocimiento alrededor de todo el mundo. Su exitosa carrera inició en 2013 cuando el joven comenzó a apoderarse de la aplicación Vine con videos de comedia.

Sin embargo, tiempo después migró a Youtube con un nuevo formato con el que empezó a compartir partes de su vida cotidiana que llamó la atención de miles de suscriptores y que con los años se convirtieron en 10 millones gracias a la versatilidad y originalidad de su contenido.

Aunque su fama nació en internet, en la actualidad ya lo hemos podido ver derrochando de su talento en series como, “Luis Miguel, la serie” proyecto en el que personificó a Alejandro Basteri, hermano de “El Sol de México”; pero también ha formado parte de varios programas de televisión mexicanos en calidad de juez, como “Pequeños Gigantes” y “¿Quién es la máscara?”.

En la actualidad el youtuber tiene una relación con la actriz argentina, Macarena Achaga quien también formó parte del reparto de la serie de Luis Miguel en el papel de Michelle Salas la hija del cantante.

No hay duda que Juanpa Zurita es el más popular de su familia, pero eso no significa que sus hermanos no vengan atrás. Tanto Paola como Andrés Zurita también han creado una gran comunidad a través de las redes sociales a excepción de Fernando Zurita, quien ha decido mantener una vida un poco más privada.

Conoce a los hermanos de Juanpa Zurita

Fernando Zurita

A pesar que su trabajo no está relacionado con las redes sociales, el mayor de los Zurita acumula más de 200 mil seguidores en Instagram gracias al gran efecto que tienen sus hermanos a través de internet.

En febrero de 2021 el joven empresario contrajo nupcias con la influencer mexicana Cristina Ponce, con quien tenía más de dos años de relación.

Paola Zurita

Pau -como también es conocida- se ha convertido en una de las influencers mexicanas más populares en cuanto a estilo de vida saludable.

Con más de 1.6 millones de seguidores en Instagram, la joven de 30 años se ha posicionado gracias a su gran carisma y a las efectivas rutinas de ejercicio que comparte con su comunidad.

Hace pocos días la entrenadora certificada de HeartMath se casó con Alejandro Serralde en una ceremonia de tres días de duración en la Haciendo Zotoluca, un mágico lugar localizado en los Llanos de Apan.

Andrés Zurita

El hermano menor de Juanpa Zurita ha conquistado a sus más de dos millones de seguidores en Instagram y 1.5 en TikTok con su buen humor y carisma.

El joven de 24 años es fundador de una marca de ropa con consciencia ambiental que por la venta de cada prenda siembra un árbol o un coral.

A través de sus redes sociales ha compartido la sólida relación que tiene desde años con su novia Dani Hernández.

