¿Qué proyecto abandonó Karol Sevilla para protagonizar “Soy Luna”?

Durante su visita al programa de Youtube de Yordi Rosado, Karol Sevilla destapó los diferentes obstáculos que tuvo que superar para interpretar el papel de “Luna Valente” en la popular serie de Disney “Soy Luna.

Desde muy corta edad, la joven de 22 años formó parte de importantes proyectos en México, su país natal, pero al llegar la propuesta de protagonizar la icónica serie tuvo que renunciar a un papel y al mismo tiempo enfrentar a su representante.

La novia de Emilio Osorio le avisó a quien en ese momento manejaba su agenda que había sido seleccionada para participar en el casting de un proyecto de Disney con base en Argentina, pero éste en vez de apoyarla se negó a entregarle su pasaporte.

“Antes que yo viajara, tuve un problema muy grande para viajar y estuve a nada de quedarme sin proyecto. Yo tenía un manager que me hizo trisas completamente. Yo le dije que me regresara mi pasaporte para ir a grabar a Argentina, para ir a hacer el proyecto de Disney, y me dijo que no”, comentó.

El mánager de Karol además de molestarse por su decisión de irse le rompió el pasaporte y le dijo que no haría nada sin él.

“Me dijo que no lo iba a regresar y me rompió el pasaporte en la cara y también que ‘Tú no vas a salir de La Rosa de Guadalupe y tus obritas de 500 pesos. Tú no te vas, tú vas a hacer nada sin mí’”, manifestó la joven.

Gracias a un funcionario de Relaciones Exteriores (SRE) la actriz mexicana obtuvo su pasaporte en menos tiempo del esperado y con tan solo 15 años pudo emprender su viaje a Buenos Aires, Argentina.

¿Cuál fue el proyecto al que renunció Karol Sevilla?

A pocos días de firmar el contrato con la producción de “El señor de los cielos”, la intérprete recibió la gran noticia de Disney y decidió abandonar el proyecto protagonizado por Rafael Amaya.

“Mi mamá me dice que acababa de llegar un casting para Disney [...] Mi mamá siempre trata de ponerme los pies en la tierra y me dice ‘Ya tienes el casting para el proyecto del Señor de los cielos y acá apenas tiene que hacer casting, puede que te quede o no’ y decidí ir por el de Disney”, revelo la protagonista de “Siempre fui yo”.

Te puede interesar:

[ Conoce los beneficios del “baño de hielo”, la técnica que práctica Michelle Renaud ]