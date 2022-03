Leonardo de Lozanne se viste muy a lo David Bowie para presentar “Polvo Cósmico”

El cantante Leonardo de Lozanne está de fiesta porque en estos meses se dedicará a lanzar sencillos que serán parte de su disco “Espacial/Colonial” que saldrá este año. Y es que en este momento de su carrera como solista Leonardo está echando a volar su imaginación y está disfrutando de grabar sus canciones y videos musicales. En entrevista con Publimetro, el cantante nos platicó de su más reciente sencillo “Polvo Cósmico” lo siguiente, “Esta es una canción que se va todavía más al Electro Pop y habla de la poca permanencia que tiene todo y de que todo va cambiando y a veces se nos olvida y nos queremos aferrar a cosas pero la realidad es que somos como escalofríos que vienen y van y en realidad no somos tan importante como queremos creer”. Este es el segundo sencillo que Leonardo estrena este año y tiene planeado sacar otros dos más antes de lanzar su álbum a mitad del año.

Acerca del origen de la composición de la canción Leonardo dijo, “Son cosas que ya sabemos pero luego cuando estás escribiendo siento uno que vale la pena ponerlo ahí y presentarlo de cierta forma. Hablando de eso antes de grabar la canción yo visualicé exactamente lo que quería hacer con los videos y las canciones van muy de la mano de los videos”, dijo De Lozanne. Es un hecho que “Polvo Cósmico” tiene tintes futuristas y esto lo muestra el artista por medio del video musical y de los sonidos que utilizó para armonizar el sencillo.

El cantante lanzará su disco “Espacial/Colonial” a mediados de este año

“Esta canción me lleva al espacio y es muy sencilla porque si te fijas tiene pocos elementos son como tres teclados pero tiene algo muy peculiar que me atrapó”, mencionó el artista. De la misma manera, Leonardo compartió que “le gustan mucho los versos de la canción porque son muy filosóficos e idealistas”. Pero también comentó que la canción tiene una dualidad porque los coros son “totalmente humanos y son pensamientos que él tiene en su vida cotidiana”.

Leonardo de Lozanne. Leonardo de Lozanne. / Foto: Cortesía.

Acerca del video musical, el cantante señaló, “Hay un video que me encanta de David Bowie de una canción que se llama Ashes To Ashes aparte es de mi canciones favoritas y me encantaba esto de que están ellos vestidos como si estuvieran en otro planeta pero están en una playa. Por ello quise crear un video que tuviera este mismo sentimiento de virado de color y estar en un lugar muy común pero que se viera en otro planeta”. Asimismo, Leonardo comentó que su equipo de trabajo y él decidieron hacer un homenaje a lugares que se encuentran en la Ciudad de México que son retrofuturistas y eligieron grabar en las esculturas que se encuentran en La Ruta de la Amistad, esto porque “son futuristas pero son sesenteras”.

Leonardo de Lozanne. Leonardo de Lozanne. / Foto: Cortesía.

“David Bowie es uno de mis más grandes ídolos y yo creo que en todo lo que hago hay algo de él y lo que más me gusta de Bowie es que siempre sorprendía y yo busco los mismo”, dijo el artista. Otros artistas que también son inspiración para Leonardo de Lozanne son: Elvis Presley, “The Beatles”, “Led Zeppelin”, “The Cure”, “Bauhaus”, “New Order” y “Depeche Mode”. “Para presentar este disco el siguiente año voy a buscar estar en varios festivales y en este año pienso estar en El Lunario del Auditorio Nacional”, concluyó el cantante.