Yahir está listo para su nueva aventura: conoce a los jueces y participantes de ‘Tu cara me suena’

El cantante Yahir reconoce la importancia de los realities shows en su carrera, por lo que está emocionado por su participación en el nuevo programa Tu cara me suena que llega a la televisión abierta, a partir de este domingo.

“El reality es una cuestión que me abrió las puertas, me dio la oportunidad -en mi vida- de poder cumplir sueños (La Academia), de poder motivarme y me dio la oportunidad de que todas esas ilusiones y anhelos de estar en la música con una disquera, gracias al reality se cumplieron. Yo le tengo mucho cariño a este tipo de proyectos y siempre los hago con todo mi amor y corazón, porque se que son proyectos familiares, que pueden ver el niño, la niña, la abuelita, el abuelito”, señaló Yahir en entrevista con Publimetro.

El panel de jueces de Tu cara me suena, integrado por Charytín, Edén Muñoz, Víctor Manuelle y Angélica Vale, será el encargado de evaluar las presentaciones del grupo de participantes: Ninel Conde, Manny Cruz, Christian Daniel, Kika Edgar, Helen Ochoa, Sherlyn, Michael Stuart y Yahir.

“Estamos a nada y no se lo pueden perder. Es un programa totalmente familiar, es un proyecto que se trata de hacer homenajes a los grandes; nos metemos en la caracterización, en la piel, personificamos a los grandes como el Buki, Daddy Yankee, Laura León y muchos artistas que han marcado con su música parte de nuestra vida. Vamos a hacer caracterización, imitación vocal, imitación de movimientos y todo, entonces cada quien va a tener una puntuación con cuatro jueces. Cada uno de nosotros ya tenemos escogida nuestra fundación y el que tenga la mayor puntuación al final de todo esto se va a llevar un millón de pesos que también será donado. Entonces es un proyecto con causa, es un proyecto familiar, un proyecto divertido y para nosotros también es un proyecto que nos va a dejar mucho”, puntualizó.

“De que yo me di de alta en Hacienda para dedicarme a esto, fue hace 26 años más o menos”. — Yahir

Yahir comenzó el año con situaciones que mermaron su salud física y mental.

“Gracias a Dios, siempre con todo el ánimo. Tuvimos una operación que gracias a Dios salió muy bien y ahorita estamos recuperándonos. Yo creo que ya estamos muchísimo mejor, ha pasado mes y medio de eso y aquí con el proyecto estamos dándole contentos y felices con todo lo que estamos viviendo”, compartió para luego añadir, “lo que más feliz me pone es estar con mi familia, el estar en contacto con ellos, el que estemos juntos, que hagamos una carne asada, que nos echemos unas cervezas, que nos vayamos a la playa, que estemos juntos; eso es lo que más me motiva y lo que más me inspira. Lo triste son las injusticias y lo que está pasando ahorita en el mundo: la guerra, el invento más estúpido hecho por el hombre. Eso es lo que más me entristece, que gente que no se odia, gente que ni siquiera se conoce se tienen que estar dando duro por culpa de poderes”.

Prepara nueva música

“Creo que estoy en un momento muy lindo musicalmente, aunque todavía no salimos con el sencillo, terminando el proyecto este vamos a sacar el sencillo y yo siento que estamos en un momento importante, en un momento donde volvimos a grabar con cuerda en vivo, con piano en vivo, con solo de guitarra, con una producción increíble, entonces a mi eso me tiene muy motivado, me tiene loco por salir ya con este proyecto. Lo hemos ido atrasando porque sabíamos que teníamos que operarme, desde hace cuatro años veníamos retrasando la operación. Ya se logró, bendito Dios, y ahora si vamos a darle para adelante con esto”.

El cantante y actor reveló que apostará por un estilo propio.

“Lo que vas a escuchar es sabor a mí, como dice la canción. Es una cuestión muy auténtica, no me importa cómo suene o cómo se catalogue; si se cataloga anterior porque usamos solos de guitarra y ya no se usan, o porque tiene cuerdas en vivo… eso ya no me importa. Lo que me importa es que suene tremendo, que tenga todo el power, que tenga toda la energía y que tenga una gran letra, eso es lo que más quiero”, finalizó.

¿De qué se trata la competencia?

Al final de cada programa, el famoso que acumule más puntos tendrá la oportunidad de donar un premio en efectivo a fundaciones y organizaciones de ayuda social.

Las interpretaciones de los participantes, serán evaluadas por los jueces, que podrán otorgar de 3 hasta 10 puntos.

Al final de cada gala, el randomizer le indicará a cada participante el nombre de la celebridad que le tocará personificar en la siguiente programa. Durante la semana, cada participante recibirán la guía de coreógrafos y profesores de voz, así como de expertos en actuación.

Yahir está listo para su nueva aventura. El cantante estrena "Tu cara me suena". (Foto: Televisa Univision.)

Participantes en Tu cara me suena

Conducido por Rafael Araneda y Ana Brenda Contreras, y la coconducción está a cargo de Marisol González.

Es el primer lanzamiento binacional con estreno simultáneo en México y Estados Unidos.

La intervención de Angélica Vale es fundamental, ya que ella es la encargada de apoyar a los ocho concursantes en sus procesos de transformación.

¿Cuándo se estrena el talent show?

Domingos a las 21:00 horas por Las Estrellas, a partir del domingo 27 de marzo. En Estados Unidos será parte de la programación de Domingos de familia de Univision.

