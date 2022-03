Eugenio Derbez relata cómo vivió la bofetada de Will Smith a Chris Rock

Will Smith/Derbez

En una ceremonia donde se habló de inclusión y unión, como fue la última entrega del Óscar, lo que más llamó la atención fue la bofetada de Will Smith a Chris Rock; misma que el mexicano Eugenio Derbez vivió de cerca.

Recordemos que Derbez se encontraba en 94.ª edición de la estatuilla dorada debido a que es parte del elenco de la cinta Coda, la cual ganó Mejor película.

Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Sian Heder, Emilia Jones y Daniel Durant. Así fue la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2022. / Foto: AP (Jae C. Hong/Jae C. Hong/Invision/AP)

Antes de eso, Will Smith dio una bofetada al comediante Chris Rock, después de hacer un “broma” sobre la calvicie de esposa Jada Pinkett Smith. Ahora fue Derbez quien relató cómo vivió el momento, lo hizo durante una entrevista con el porgrama Hoy.

“Fue muy fuerte, estábamos adentro y cuando paso, todos soltamos la carcajada porque pensamos que era broma, pero llego el momento en que empezamos a ver las groserías, y dijimos ‘esto no puede ser broma’, esto es en serio y entonces se hizo un silencio tremendo y hubo mucha tensión”, señaló Eugenio.

Derbez también explicó que algunas personas que coordinaron el evento le comentaron que Denzel Washington se acercó a Will Smtih para calmarlo.

“Ya de buena fuente supimos que Denzel Washington se paró y le dijo a Will Smith ‘You have a tics right now’ (tienes un tic en este momento), y se lo llevo a backstage, nos sabemos que paso, pero se llevó con la intención de arreglar el pleito, pero fue muy fuerte”.

¿Qué pasó con Will Smith?

Chris Rock subió al escenario quien debía presentar el galardón a Mejor documental, dijo una broma sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith; comparando su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane; una soldado de cabellera rapada.

Motivo por el que Smitn se levantó de su silla y golpeóa Rock, primero se pensó que se trataba de una escena planificada, pero después Will gritó, “mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.

Las casualidades de Eugenio Derbez

El momento de Will Smith se viralizó de inmediato, generando reacciones encontradas.

Pero Eugenio protagonizó uno de los memes, y es que varios usuarios de redes sociales recordaron que Debez también fue testigo de el golpe de Eduardo Yañez a un reportero.