Will Smith: la razón por la que Jada Pinkett Smith está calva

El momento más icónico de los Oscar no fue que Kristen Stewart no ganara el premio, sino la cachetada que Will Smith le propinó a Chris Rock luego de hacer un chiste sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith.

Will lo consideró como una gravísima ofensa que el conocido cómico se riera así de su enfermedad. “Saca el nombre de mi mujer de tu boca”, gritó el ganador del Oscar a “Mejor Actor” en plena ceremonia tras pegar un puñetazo al conductor de la gala, Chris Rock cuando comparó el pelo rapado de Jade con el de ‘La Teniente O’Neil’, protagonizada por Demi Moore en 1997.

La también actriz, de 50 años, nunca ha escondido su pérdida de cabello detrás de una peluca como el caso de otras personas que padecen de alopecia. Todo lo contrario. Jada Pinkett nunca ha tenido problemas para hablar de su enfermedad en público, luciendo su pelo rapado sin ningún tipo de complejos.

Incluso hasta en sus redes sociales como Instagram las ha aprovechado para dar a conocer su problema y tratar de normalizarlo, ya que la calvicie supone un auténtico drama para muchas mujeres. “Mamá tendrá que derribarlo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así 😜 Esta alopecia y yo vamos a ser amigas… ¡punto!”

El trastorno autoinmune de Jada ataca sus folículos pilosos, lo que provoca la calvicie que, en el caso de las mujeres, suele relacionarse con una enfermedad grave como el cáncer. “Ahora, en este punto, solo me puedo reír. Todos saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mira esta línea de aquí”, dice en el clip mientras se pasa la mano por la zona donde ya apenas le crece el pelo y marcada por una cicatriz.

La mujer de Will Smith, que presenta el programa ‘Red Table Talk’, aparece algunas veces en televisión con un pañuelo, pero otras muchas no dudan en lucir su pelo rapado con total normalidad.