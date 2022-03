Eugenio Derbez habló sobre las burlas que recibió cuando iniciaba en Hollywood

Eugenio Derbez sigue brillando y apuntando a lo más alto en la industria del mundo del entretenimiento. Pero este éxito no fue de la noche a la mañana, y así lo contó luego de que su nueva película resultara ganadora en tres categorías en los Premios de la Academia 2022.

Los Oscars se entregaron en su edición 94 y el nacido en Villa Milpa Alta, México, fromó parte del elenco de la ganadora a Mejor película, CODA, además de Mejor actor de reparto y mejor guion adaptado.

Eugenio Derbez

Blanca Guerra

Tras este increíble triunfo Derbez estuvo conversando en entrevista con el periodista de espectáculo, Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, misma que también fue transmitida en Sale el Sol donde también es conductor.

Eugenio reveló que fue objeto de burlas cuando buscaba abrirse camino en Hollywood, y señaló directamente a la actriz Blanca Guerra. El comediante aseguró que su colega se burló de la cinta que él dirigió hace muchos años, No se Aceptan Devoluciones.

“Fue muy irrespetuosa”

“Sí me dolió mucho que le quitaran la oportunidad y Blanca Guerra no solamente la descalificó, sino que yo la invité a una presentación privada y fue muy irrespetuosa”, explicó el padre de Aislinn Derbez.

Agregando que la invitó a una sala privada para que viera el estreno de la producción en donde estuvo como director y actor, pero Guerra se burló de su trabajo: “Me acuerdo que estaba yo atrás de ella, sentado en lo oscurito, iba acompañada de otra persona de la Academia y en el momento en que todos los que vimos esa película llorábamos, que era el final, cuando te enteras de que la que está enferma es la niña, en ese momento, quería yo ver su reacción y veo como suelta una carcajada junto con el cuate con el que iba”, subrayó.

Para concluir, Eugenio reconoció que esa actitud de la actriz le afectó mucho: “Empiezan a comentar y me doy cuenta de que se están burlando y no sabes lo que me dolió, porque me dijo inmediatamente que iba casi a la fuerza a ver la película porque yo insistí mucho y mi productora, pero bueno, son cosas que pasan y superadas afortunadamente”.