Flans y Pandora hacen de la nostalgia un lazo con las nuevas generaciones

Parece que fue ayer que Flans y Pandora iniciaron su camino en el mundo de la música, ahora viven una madurez pero con la misma pasión que sus inicios. La agrupaciones de pop se han convertido en cómplices para mantener sus lazos entre sus seguidores a través de las canciones.

“Andamos tan contentas porque está muy divertido el show, nuestra relación es muy padre, nos llevamos divino, las canciones y todo lo que sucede ahí arriba resulta divertido. Entonces estamos bien contentas con esta gira que nos trae de regreso a los escenarios”, compartió Fernanda Meade de Pandora al hablar de Inesperado Tour.

Pandora y Flans. Las agrupaciones de pop mantienen su nostalgia en el presente. (Foto: Cortesía.)

La cantante detalló que han tenido varios obstáculos en su carrera, pero ninguno como una pandemia que provocó tantos cambios en el mundo.

“Creo que se regresa diferente… ¿Sabes cómo lo siento yo?, como desbocados, como con ganas de vivir, de hacer, de disfrutar porque de verdad como algún día lo dije: ‘No vaya a ser que otra vez nos encierren’, entonces vamos a aprovechar la vida, vamos a entrarle a todas las oportunidades que la vida nos ponga. Creo que hay que disfrutarlas y estamos áridos y necesitados de ello. Tan es así que hemos visto la reacción de la gente en los shows… bueno, alborotados y nosotras igual de emoción. Es una sensación como de libertad, entonces si se siente otra cosa y desde luego que claro que las pérdidas nos duelen a todos. Ahora que sentimos que empezamos a ver el final y que estamos liberados pues es otra historia, nos sentimos felices”.

Pandora y Flans son parte de la banda sonora de muchas personas, por lo que la nostalgia se vuelve un motor para seguir generando reacciones, “la ventaja de nuestra generación es que ya creció y ya tienen hijos adolescentes; yo tengo dos hijas de 26 y 24 años que evidentemente crecieron con nuestra música porque nos encargamos de estarla poniendo en el coche, entonces nos conocen. Además, sumado a que ahora con las redes sociales ellos se meten y una cosa te lleva a la otra, puedes estar queriendo escuchar una canción de tu rapero favorito cuando de repente se empiezan a hilar las canciones y aparecen las novedades o las listas, entonces ya estamos como muy al alcance de todas las generaciones y como todo el día están metidos en las redes sociales, pues eso nos ha facilitado que nos conozcan”.

Fernanda habló sobre esta gira con Flans, que les implicó aprender coreografías con un grupo, que en su momento fue competencia en el género pop.

“Previo al show evidentemente nos preparamos muchísimo, de verdad que yo en todo lo que va de mi carrera, yo no había ensayado tanto, tantos días, tan seguidos, tantas horas para este show. Con esto de que nos pusieron a bailar las Flans para que se viera todo acorde, pues resultó una cosa muy divertida, a mi me fascinó y de hecho me encanta la idea de bailar. A la voz también estuvimos dándole, cantamos horas y horas ensayando y gracias a Dios, la voz de todas está en muy buenas condiciones. Y no sabes lo bonito que suena el ensamble de las 5, pareciera que lleváramos rato de cantar juntas”.

Con un poco de humor señaló que la edad no pesa para hacer las cosas.

“Nosotras la libramos bastante bien, me da una risa porque dice Ilse que la canción más cardio es la del popurrí de Juan Gabriel. ¿Quién diría que una canción de Pandora iba a ser más cansada que una canción de Flans? Entonces me causa mucha gracia, pero estamos bien en condición, ahí la llevamos. De verdad los 60 ya no son los 60′s que eran antes, como que la alimentación y en el ejercicio si beneficia sin duda. Entonces estamos en buenas condiciones para hacer lo que estamos haciendo”, señaló la cantante mexicana.

Nostalgia por el pasado

“Extraño del pasado la proyección en la tele, ya casi no te ven, nada más te oyen. Antes había muchísimos programas donde cantábamos, esas caravanas de Siempre en Domingo, Estrellas de los 80, Estrellas de los 90, en la mañana con Guillermo Ochoa, entonces eso como que si lo extraño un poquito, la exposición en la tele porque ahora ya más bien vas y medio platicas, medio tratas un tema y se acabó la historia. No hay programas musicales como tal. Extraño esa parte, sin embargo, hoy digo: ‘Que maravilla todo lo que existe’, porque inmediatamente que hagas una canción, el mundo ya la conoce. De verdad llega a todos los rincones a través de las redes sociales y creo que eso nos ha beneficiado mucho también. Son nuevas formas y hay que adaptarnos”, puntualizó la artista.

“De repente pues qué simpático estar escuchando a Pandora cantar una canción de las Flans o a las Flans una de Pandora, luego todas juntas… o sea, está súper versátil, está muy padre además de que la escenografía está brutal y si te quería comentar también que afortunadamente a raíz de los shows que hemos estado haciendo se ha ido de boca en boca esto y por lo tanto se nos han ido duplicando y triplicando los shows, entonces por ahí vamos a estar en muchos lugares”. — Fernanda (Pandora)

¿Cuál es tu canción favorita de Flans?

Ilse, Mimi, Fernanda, Isabel y Mayte comparten en el escenario.

“Me fascina la de La Trinchera, cuando llega ese momento yo me muero de la emoción; por otro lado me encanta No Controles, porque además ahí la bailoteo un poquito más con ellas”, reveló Fernanda.

Próximas presentaciones