Cali y El Dandee muestran su ‘lado oscuro’ en el disco Malibu

Cali y El Dandee, precursores en fusionar elementos de la música latina con hip hop, pop, dance y reguetón, lanzaron su nuevo álbum Malibu, que muestra otra faceta en sus letras que ellos señalan como “súper oscuro”. El dueto platicó con Publimetro sobre este nuevo material discográfico, de cómo ven este tendencia del género urbano y sus lazos musicales con México,

En medio de ese retiro creativo escribieron las canciones que componen el álbum, que además cuenta con la colaboración de artistas como Luis Fonsi, Andry Kiddos, Aitana, Boza, Beret, Keityn, y Bullnene.

¿En qué momento llega Malibu?

– El Dandee: “Veníamos de un álbum de nostalgia, pero de cosas mucho más felices. Veníamos de un año en el 2020 de muchas noticias raras y en ese momento quisimos hacer música feliz precisamente porque la gente no necesitaba más cosas tristes, pero hay un lado de nosotros desde el principio de nuestra carrera que siempre se ha maravillado y siempre ha disfrutado mucho de las historias que te hacen llorar de tristeza y que muchas veces no son esperanzadoras y que muchas veces no tienen casi nada de bueno, simplemente como que retuercen la herida.

Queríamos en este álbum un poco dejarnos ir, creo que de las canciones que hay en el álbum, solamente dos hablan de cosas lindas y el resto es un álbum súper obscuro. El contraste fue irnos para Malibu, salir del estudio donde siempre estábamos y en Malibu que es un sitio como perfecto y que en teoría todo está bien, hacer historias que no son perfectas y de amor que no termina bien. Historias que no son como “colorín colorado y perfecto”, sino donde hay separaciones, donde hay amores que no pueden ser y donde hay todo ese tipo de tristeza que una vez más, sentimos que la música se enriquece mucho cuando uno le pone el corazón, pero roto. Es un álbum que nos disfrutamos mucho y que tiene mucho que ver con Cali y el Dandee más maduro, pero que también va al inicio de Cali y el Dandee.

“Pues los queremos invitar a que escuchen Malibú, que está bien bonito, le metimos mucho cariño y sabemos que les va a gustar, ya está en todas partes”. — Cali y El Dandee.

Dices que es un disco muy oscuro, ¿a qué se refieren?

— Cali: Creo que el álbum está lleno de historias y de rompimientos de cuando terminaste con una persona de amores de verano con los que no pudiste seguir y creo que es un lado en el que nos permitimos contar prácticamente películas en pequeñas canciones y cosas que nos han pasado, cosas que nos han marcado y cosas que hemos visto. Además han ido paso a paso en su camino musical, pero siempre defendiendo su esencia y su estilo a pesar de las tendencias pueden estar tocando diferentes géneros, pero ya sabemos cuando los escuchamos quienes son. Entonces eso es una buena prueba en este camino.

El Dandee: “Una o dos veces en la vida hemos intentado hacer algo que no suena a nosotros, que no es música de nosotros y con lo que realmente no nos sentimos cómodos y nosotros nos damos cuenta. Al final hay que hacer para lo que uno nació y para lo que uno es bueno y hay que obviamente evolucionar el talento que uno tiene, pero tiene que venir desde la raíz, no copiando otra cosa y no basándose en otra cosa. En este momento la tendencia puede ser la que sea, que hay un niño y una niña enamorados que quieren llorar por una canción y que no necesariamente la canción va a decirles que hagan perro el viernes en la discoteca. Para ese momento estamos nosotros con este álbum y está súper hacer música de fiesta, cuando lo sentimos la hacemos y lo re contra disfrutamos. Simplemente yo creo que uno tiene que serle fiel al tipo de musa que tiene, al tipo de inspiración que tiene porque hay que precisamente valorar cuando llegan esas melodías o esas letras, esas historias que le llegan a uno a la cabeza. Volvimos también a que Cali haga más rap y disfrutamos mucho el proceso.

¿Cómo es su relación en el trabajo?

— Cali: Yo creo que desde el día uno, desde que estábamos muy pequeños empezamos a hacer música. Los dos teníamos un gusto diferente, pero que a la vez se juntaban en una misma cosa en la que nos parecíamos y era que a uno le gustaba lo que le gustaba al otro, solo que a uno le gustaba más un lado. A mi me gustaba más la música urbana, a Mauro le gustaban más las baladas, pero a él le gustaba también la música urbana y a mi las baladas, entonces creo que esa diferencia entre los dos, pero también lo que nos permitió estar juntos fue respetar lo que le gusta al otro. Es lo que nos ha permitido hacer mucha música y sobre todo hacerlo como si fuera nuestro hobby que es lo que es. Creo que por eso ha durado tanto tiempo y creo que por eso es que cada uno aporta un lado muy diferente, creo que eso lo ha hecho mucho más fácil.

Hoy en día la industria pareciera que importan más los números, ¿les preocupa?

– El Dandee: “Uno tiene que hacer esto porque le gusta y tiene que hacerlo como lo sienta, pero eso es un poquito la respuesta así como cute. La realidad es que nosotros estamos en una constante competencia con todo el resto de canciones que salen y hay una responsabilidad de uno como músico y si Dios le dio un talento a uno, uno lo tiene que explotar y la forma de explotar ese talento es ejercitando el músculo de la creatividad. Estamos en una época que ya no nos podemos encerrar tres años a hacer un álbum y yo creo que el talento viene ahí en no comprometer la calidad, pero si subir la cantidad. En eso nos hemos enfocado nosotros, en que esto sea un poco además de ser un hobby, que sea un deporte.

Disfrutamos mucho esa presión porque también te quita otro tipo de presión; si vos sabes que las canciones tienen que salir muy rápido, ahí te están poniendo como un cronómetro para que las saques, pero por el otro lado también dejas de sobre pensarlas tanto. Como que esa canción no va a ser la única canción que saques en los próximos ocho meses, esa es una presión dura que había antes. Había artistas que le hacían promoción a una canción durante año y medio y ese tipo de presión ya no existe porque es como: “Okay, vamos a hacer esta canción que suene así, igual y el próximo mes vamos a hacer otra canción que suene completamente diferente; no hay que comprometernos y ponernos unas esposas para que este sea nuestro sonido para siempre”, y eso lo deja a uno liberarse como músico, como productor y como compositor para poder dejar que realmente salga lo que a uno le gusta.

Cali y El Dandee estrenan disco. El dúo de pop latinos exploran otra faceta en sus letras. (Foto: Cortesía Universal Music.)

Romance con México

El Dandee: El romance con México nace desde que estábamos muy chiquitos, nace de voces poderosas, yo creo que aparte de las letras que siempre han sido brutales, México tiene una conexión musical con la calle. Antes de que existiera el reguetón y todo este género que se llama urbano, yo siento que la música que se hace en México siempre ha sido la música del pueblo y eso significa que es música que se siente en las venas. Que no necesariamente está pensada como que sea una música perfectica o que los instrumentos estén tocados perfectos, sino que sea música que te rasgue las venas y por eso los intérpretes siempre han sido tan poderosos desde hace muchísimo tiempo.

Todo ese regional que se está haciendo ahora y todas las mezclas con el trap que se hacen en los corridos tumbados y todo eso, nace de ahí, de las historias que se cuentan y eso es algo que nosotros admiramos mucho. Obviamente no hacemos música al estilo mexicano porque precisamente ni somos mexicanos, ni crecimos allá, pero si nos inspiramos mucho en lo que sentimos cuando vimos música tan desgarradora como la que tiene México siempre.