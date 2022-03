Coldplay Guadalajara: detalles del concierto con Fher de Maná y tributo a Foo Figthers

La banda Coldplay hace historia en Jalisco, al ser el primer grupo internacional que hace dos presentaciones seguidas de manera masiva. A las 18:10 horas arribó la banda al Estadio de Akron escoltado por elementos motorizados de la policía estatal. Dannylux y Carla Morrison abrieron el menú musical de la noche.

“¿Cómo están mis tapatíos? Estoy feliz de agregarle un poco de azúcar morena a esta noche”, al final agradeció a Coldplay por la invitación, y a su mamá por viajar de Tecate a Guadalajara para acompañarla.

Coldplay afirma que ya no hay reglas en la música

Coldplay se presentó con la canción Music of the spheres con un despliegue de fuegos artificiales y pulseras que se encendieron en color rojo. Chris Martin fue llevando al público del baile a momentos emotivos, sobre todo cuando se sentó en su piano para interpretar Best of you de los Foo Fighters tras la muerte del baterista Taylor Hawkins.

Coldplay Guadalajara. La banda británica trajo su universo a Jalisco. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Poco más de 43 mil asistentes presenciaron el primer show de la banda británica, que demostró el buen momento que pasan y cómo se divierten arriba del escenario.

Desde el inicio, Chris Martin recibió una bandera mexicana que se la colocó en el bolsillo de su pantalón, y fue hasta el final del concierto que la tomó, la colocó con respeto en el suelo y se hincó para besarla, como agradecimiento al país.

La gira más sustentable del planeta generó una gran energía a través de las pistas de baile colocadas estratégicamente en la cancha, así como las bicicletas que fueron ocupadas por varias personas durante las dos horas de show.

El padre de Chris Martin salió del backstage para colocarse en una de las bicicletas, para formar parte del espectáculo protagonizado por su famoso hijo.

Actuación especial. El padre de Chris Martin acompaña a su hijo en toda la gira. (Foto: Gabriela Acosta.)

Dedicatoria especial a Guadalajara

En la última parte del concierto, Coldplay se movió al segundo escenario en la parte de atrás de la cancha, para invitar a Fher de Maná a cantar Rayando el sol, que fue coreada por todo los presentes.

Chris Martin cantó la popular canción, ante una gran ovación. Hay que recordar que durante Music Of The Spheres Tour han dado algunas sorpresas, al retomar temas emblemáticos en cada ciudad para adaptarlas y presentarlas como un regalo especial en cada show.

Chris Martin y Fher de Maná. Rayando el sol sonó en el Estadio Akron. (Foto: Gabriela Acosta.)

Setlist en Guadalajara

25 temas tocaron en casi dos horas de concierto en el Estadio Akron. Estuvo dividido en cuatro bloques: Planetas, Luna, Estrellas y Casa.

Las más coreadas de la noche fueron The scientist, Viva la vida, In my place, Yellow, Clocks, Fix you y My universe, donde aparecieron los integrantes de BTS.