Chris Rock llorando le pide perdón a Will Smith, aquí el video del momento

El pasado domingo se llevaron acabo los Premios Óscar 2022 y un de los presentadores fue el comediante y conductor estadounidense Chris Rock. Como es costumbre, Rock y muchos otros actores y presentadores bromearon acerca de otras celebridades presentes en la ceremonia. No obstante, Chris Rock hizo una broma relacionada con la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith, actual esposa de Will Smith. Ante ello, el actor no reaccionó muy bien por el chiste de Rock y subió al escenario a darle una cachetada a Chris Rock.

Este incómodo e inesperado momento se volvió viral por la agresiva reacción que tuvo Will Smith y el momento desató críticas y memes al respecto. Lo más reciente de esta situación es que ahora a salido a relucir el momento en el cual Chris Rock se disculpa con Will Smith por el desafortunado comentario que hizo de su esposa. En el video se puede apreciar a Chris hablando con Will, quien está sosteniendo su premio Óscar y se ve cómo Rock le está ofreciendo una sincera disculpa pues se nota que está llorando.

Un momento histórico e inaceptable en los Premios Óscar

Asimismo, en las imágenes se observa que Will Smith le muestra su comprensión a Chris y lo abraza mientras el presentador se está disculpando con él. A pesar de lo sucedido, Rock decidió no presentar ningún cargo en contra de Smith, pero debido a los hechos la Academia dijo que investigaría a Will Smith por lo sucedido en la ceremonia de la edición número 94 de los Premios Óscar.

Finalmente, Will Smith posterior al altercado Will Smith recibió el Premio Óscar a “Mejor Actor” por su actuación en la cinta “King Richard” y durante su discurso el actor se disculpó con la Academia por su comportamiento más no con Chris Rock. Y fue hasta el día de ayer que Smith le ofreció una disculpa a Chris por medio de una publicación de Instagram. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Las bromas son parte del trabajo, pero una broma acerca de la condición médica de Jada fue mucho que soportar y reaccioné de forma emocional. Quisiera disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar e hice mal”, dijo el actor.