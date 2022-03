El increíble deseo que tiene Juan Osorio para el día de su muerte

Juan Osorio está en medio de una fuerte polémica por la oposición de Doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández. Esto, por ser el productor de la bioserie de Televisa, “El último rey. El hijo del Pueblo”, basada en el libro no autorizado, “El último rey”, de Olga Wornat, la cual se estrenó hace unas semanas.

Y con respecto a esto conversó el productor, exesposo de Niurka Marcos, tras el lanzamiento de la producción. Y reveló que no abordará el tema del narcotráfico, una de las mayores controversias de la producción para la pantalla chica.

Juan Osorio

Puesto que en la obra escrita se habla de un presunto vínculo de Gerardo Fernández, hijo del intérprete, con el crimen organizado. “A mí no me interesa nada de eso del crimen organizado, a mí me interesa hacer un homenaje a un ídolo y tener un ejemplo de su vida aspiracional y cómo sufrió desde niño para llegar hasta acá”, comenzó explicando Osorio.

“Hay cosas que no se deben de tocar por respeto a la familia, pero otras como lo que acaban de ver que es la escena del secuestro que no lo puedo ocultar“, dijo Juan, productor de la serie de Televisa.

Osorio pidió a la familia Fernández y en especial a María del Refugio Abarca Villaseñor, Doña Cuquita, una oportunidad para contarles por qué decidió producir la bioserie del ídolo de México y el mundo.

“Hubo mucho estrés, hubo mucha tensión, pero al final del camino, me tengo que centrar en lo que es la producción para hacer un producto de calidad, todo lo que está al margen de esto no me corresponde a mí ni es mi función”.

“Televisa me dio la oportunidad de crecer”

Y es tanto el amor y agradecimiento que tiene el productor con el canal en el que se transmite la serie que hizo una increíble revelación. Osorio confesó que al morir quiere que sus cenizas sean regadas en Televisa.

Pues de acuerdo con lo que contó, siente un profundo agradecimiento por la empresa para la que ha trabajado desde hace más de tres décadas. “A mí Televisa me dio la oportunidad de crecer y el día que yo me muera, mi hija lo sabe, que quiero que mis cenizas estén regadas ahí”, explicó.

Para concluir, el productor de 64 años hizo una aclaratoria sobre las plataformas de streaming: “Sobre las plataformas, si Televisa hiciera una sinergia y pensaran que yo soy el indicado, entonces entraría (a trabajar en streaming)”, dijo el productor, según una nota publicada por el medio El Universal, México.