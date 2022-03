Miley Cyrus hace un raro comentario sobre su matrimonio con Liam Hemsworth

La cantante Miley Cyrus ha descrito su matrimonio con Liam Hemsworth como un “desastre”. La ex chica Disney estaba actuando en el festival Lollapalooza en São Paulo, Brasil, el sábado 26 de marzo cuando invitó a una pareja al escenario para comprometerse. Después de que uno de los fanáticos se arrodilló y le hizo la pregunta a su compañero frente a la multitud de miles, Cyrus gritó: “Sí, para siempre”.

Luego la estrella les ofreció un rápido abrazo y felicitaciones, antes de agregar: “Cariño, espero que tu matrimonio vaya mejor que el mío, el mío fue un desastre”. Cyrus se casó con el actor Hemsworth en 2018 después de salir de forma intermitente durante casi 10 años; lamentablemente, este paso al altar no funcionó para Miley y Liam, y ambos anunciaron el divorcio a los ocho meses de matrimonio.

Desde entonces, Miley ha estado muy feliz de tomar a la ligera su matrimonio fallido. En el 2020, apareció de la nada en TikTok para desearle a otra pareja un matrimonio mejor que el de ella. La cantante de ‘Wrecking Ball’ sorprendió a los fanáticos después de que respondió a un comentario en el que había sido etiquetada, dando un golpe juguetón a su desafortunado matrimonio con Hemsworth en el proceso.

Miley Cyrus siempre apoya a sus fans

La pareja en cuestión compartió un video de ellos mismos bailando, escribiendo: “si Miley Cyrus comenta nosotros nos casaremos”; presumiblemente, la pareja no esperaba recibir una respuesta de la estrella del pop. Sin embargo, Cyrus respondió: “Espero que les vaya mejor a ustedes dos que a mí. Felicidades”.

Hablando en el programa de radio SiriusXM de Howard Stern en ese momento, dijo que todavía amaba a su ex esposo. “Realmente lo amé y lo amé mucho, mucho, mucho y todavía lo amo, siempre lo haré”, dijo la ex chica Disney. Parece que aunque ya no estén juntos, Miley lamenta que el matrimonio no haya funcionado.