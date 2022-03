Oscar 2022: perrita abandonada apareció en la ceremonia y este famoso la adoptó

A pesar que la última ceremonia de los Oscar tuvo algunos momentos polémicos, no todo fue completamente negativo ya que hubo algo de mucho provecho para uno de sus peculiares asistentes. Y es que uno de los actores que estuvo presente decidió darle un hogar a una perrita que apareció durante el evento.

Y si bien algunos de los actores y otros miembros del gremio no se llevaron ninguna estatuilla, esta celebridad decidió que no se iría con las manos vacías, no solo llevándose un compañero canino a casa sino que también sumaría una buena acción que habría sido bien vista por una fallecida actriz.

El actor que adoptó a una perrita en los Oscar

Los Premios de la Academia rindieron homenaje a la fallecida actriz y activista por los derechos de los animales Betty White el domingo al instar a las personas a adoptar mascotas de la organización sin fines de lucro Paw Works. Después de que Jamie Lee Curtis subiera al escenario con un cachorro para anunciar la iniciativa, un amigo famoso participó a lo grande.

Y fue el actor John Travolta y su hijo Ben quienes se sintieron conmovidos por la iniciativa y decidieron adoptar un perro. Pero no cualquiera: eligieron a Mac’N’Cheese, la cachorrita que Curtis subió al escenario durante la ceremonia.

“Un final MÁGICO para la historia de anoche”, escribió Curtis en Instagram, compartiendo una foto de Travolta y su hijo. “En los Oscar me reconecté con mi amigo, John Travolta. Protagonizamos juntos la película PERFECT en 1984″.

Curtis explicó que ya había dejado el Dolby Theatre donde se celebraron los Oscar cuando recibió una foto de Travolta con el perro en la sala verde antes de que presentara el premio al mejor actor. “Pensé que era tan hermoso verlo con ella y luego hoy descubrí que él y su hijo, Ben, han adoptado a la hermosa Mac & Cheese y la están llevando a casa hoy”, escribió.

Por su parte, Travolta también publicó la misma fotografía en su cuenta de Instagram con la siguiente descripción: “Ben adoptó a este perro de anoche homenaje al Oscar a Betty White”. Seguidamente le agradeció a Curtis y a la asociación de adopción quien también publicó la tierna imagen en su perfil.

La relación entre Betty White y la adopción

Cuando White murió en la víspera de Año Nuevo a la edad de 99 años, las redes sociales se inundaron de mensajes sobre la actriz, muchos recordando al ícono por sus dos pasiones: la actuación y los animales.

El #BettyWhiteChallenge, que alienta a las personas a donar a refugios de animales en su honor, se extendió rápidamente en línea. Los refugios en todo Estados Unidos dijeron que estaban llenos de donaciones en lo que habría sido el cumpleaños número 100 de White, el pasado 17 de enero.

Un portavoz de American Humane, donde White era voluntario y miembro de la junta, dijo a CBS News que el tráfico web y las donaciones que apoyan a la organización de bienestar animal se cuadruplicaron desde la muerte de la longeva actriz.

Precisamente, Jamie Lee Curtis resaltó la importancia de la labor de White con los animales durante un emotivo discurso en la ceremonia de los Oscar en la cual no solo recordaba su legado actoral sino también su lado más humano.

“Día tras día durante casi un siglo, ella era una mujer que se preocupaba tanto no solo por sus amigos de dos patas, sino por animales como este. Por lo tanto, el mejor regalo que podrías darle a Betty White es abrir tu corazón y tu hogar y adoptar un perro como Mac & Cheese de Paw Works”, dijo la actriz en el evento.

