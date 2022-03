Andrea Meza corre con causa, habla de Miss Universo y de su nuevo trabajo como conductora

Hace una semana la Miss Universo 2020, Andrea Meza corrió medio maratón en la Ciudad de Nueva York y esto fue por una buena causa. Y es que desde que la joven de 27 años ganó el premio a la mujer más bella del mundo, se convirtió en embajadora de Smile Train que es una Organización No Gubernamental (ONG) dedicada a ayudar a niños con labio y/o paladar hendido. En entrevista con Publimetro, Andrea platicó, “Lo más que había llegado a correr antes eran 10 kilómetros y yo pensé que me iba a parar pero la adrenalina y la energía que te dan las personas que están ahí apoyándote te impulsa a seguir corriendo y obviamente la meta de terminar el maratón para poder recaudar las donaciones para los niños”.

Andrea Meza. Andrea Meza. / Foto: Cortesía. (Marc Bushelle)

En la misma línea, la joven originaria de Chihuahua compartió, “Esta fue una de las experiencias más bonitas de mi vida porque se siente bonito ponerte retos así de grandes y el poder cumplirlos. Cuando estaba corriendo por Times Square y vi a la gente y las pantallas sentí lo mismo cuando estaba en el escenario de Miss Universo”. Cabe agregar que el maratón fue organizado por United Airlines y gracias a que las embajadoras de Smile Train corrieron la carrera, lograron recaudar 2 mil 500 dólares para la organización.

La joven está viviendo una nueva etapa como presentadora

Para entender un poco más acerca de Smile Train, conforme con la ONG, en el mundo cada 3 minutos nace un niño con labio y/o paladar hendido y por esto la organización está encaminada a ayudar a los pequeños de bajos recursos que requieran de esta operación. “Cuando entré a la fundación me di cuenta que hay mucho desconocimiento del tema y la gente piensa que es solamente una cirugía y ya pero requiere un tratamiento y me gustaría seguir educando a la sociedad acerca del tema”, dijo Andrea. La ex Miss Universo comentó que hace poco tiempo visitó un centro de Smile Train ubicado en la Ciudad de México y que en esa visita vivió momentos muy emotivos. “Tuve la oportunidad de conocer a un bebé en México, esto antes de su operación y estuve en la cirugía y el conocer a las familias y ver cómo las pequeñas acciones que nosotros hacemos pueden cambiar vidas es muy lindo”, dijo Meza.

Relacionado con su nueva etapa como conductora de Telemundo, la joven mencionó, “Me la estoy pasando increíble, me divierto muchísimo, me encanta mi trabajo y ha sido muy retador. Porque uno tiene el entrenamiento para ser Miss Universo pero es diferente estar del otro lado y aprendo mucho de mis compañeros”. A lo que añadió, “Me gusta que puedo seguir compartiendo con la gente que me ve”. Para concluir, Andrea Meza confesó que la lección más grande que aprendió al estar en el concurso de Miss Universo fue la siguiente, “No importa lo que la gente percibe de ti, sino lo que tú percibas de tu persona porque la gente puede idolatrarte o acabarte con comentarios y opiniones pero si no permites que esos comentarios te cambien es cuando realmente vas a descubrir quien eres”.