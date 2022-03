Chris Rock da su primera declaración acerca de la bofetada que le dio Will Smith

Después de lo sucedido en la ceremonia de los Premios Óscar 2022 entre Chris Rock y Will Smith, Rock se había mantenido en silencio hasta el día de ayer que el comediante se presentó en un show de standup en Boston. De acuerdo con información del medio estadounidense “Variety”, Chris Rock fue ovacionado al entrar al escenario del lugar en el cual se presentó.

Conforme con el medio, esto fue lo que dijo Chris Rock en su standup, “¿Cómo estuvo tu fin de semana? (el público se comenzó a reír)... No tengo un montón de mierda que contar sobre lo que pasó, así que si escuchaste eso, tengo un programa completo que escribí antes de este fin de semana”. A lo cual agregó l comediante, “Todavía estoy procesando lo que pasó. Entonces, en algún momento hablaré de esa mierda. Y será serio y divertido”.

Rock vuelve al escenario y sigue procesando lo sucedido

Asimismo, previo a que Chris Rock se presentara una persona del público gritó, “¡A la mierda Will Smith!”, no obstante el comediante ignoró el comentario. Cuando Rock salió al escenario dijo emocionado, “Voy a contar algunos chistes... Es agradable estar fuera”. Como dato, “Variety” también reportó que este show en especial estuvo repleto de periodistas esperando a las afuera del teatro para que Rock diera alguna declaración relacionado con lo sucedido en los Óscares.

Finalmente, a partir del siguiente mes, Chris Rock comenzará su gira llamada “Ego Death World Tour”. Después de que Will Smith le diera una bofetada a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Óscar de este año, por haber hecho un chiste de la enfermedad que sufre su esposa Jada Pinkett Smith, han surgido varias polémicas. No obstante, el público sigue esperando a que Chris Rock hable a profundidad de lo sucedido ya que aunque comentó algo, todavía no está preparado para hablar.