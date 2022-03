Leo Rizzi comparte su mantra en “La Puerta”, su más reciente sencillo

Nacido en Ibiza, pero criado en Uruguay, Leo Rizzi es un nuevo cantante muy talentoso que es conocido por su canción “Amapolas”, éxito que se volvió viral en TikTok. Esta vez, el joven presenta su nuevo sencillo llamado “La Puerta” y en entrevista con Publimetro dijo, “Este es un sencillo que tiene un sonido que he estado persiguiendo un poco, la canción tiene un toque ecléctico que reúne sonidos de música más antigua pero con esa Pop Wave de ahora. Tenía muchas ganas de sacar algo así porque se me hacía súper necesario por esta canción tiene un mantra que es que la puerta simboliza para mí el compromiso a ese paso entre las relaciones de enamoramiento y las más comprometidas”.

Asimismo, el artista comentó que para él escribir esta canción fue “algo muy íntimo”, debido a que “La Puerta” fue una manera de expresar los pensamientos que tenía desde hace tiempo y que pudo expresar por medio de esta canción. “Para mi escribir canciones me hace sentir libre y eso me vuelve loco que siempre haya una canción por escribir. En el proceso de composición lo que más amo es la parte de improvisar porque es como un momento de paz para mí en el que todo es posible”, dijo el cantante de 23 años.

El joven cantante tiene un brillante futuro por delante

Relacionado con el video musical de “La Puerta” es importante resaltar que Leo Rizzi es el primer artista en España en grabar un videoclip que incluye realidad virtual. “La experiencia fue brutal e hice el video junto a una empresa que es vanguardia en esto. Fue hermoso el poder estar en un croma y de pronto verte ahí en las pantallas en un universo diferente”, platicó Leo de el video de “La Puerta“. Además, en el video aparece su hermana Carmen y de ella dijo, “Yo canto porque mi hermana cantaba a todas horas y me descubrí gracias a ella. Yo cantaba detrás de ella en los eventos familiares y poco a poco comencé a tener confianza y cuando aprendí a tocar la guitarra todo tuvo sentido, pero fue mi hermana quien me metió al mundo de la música”.

Finalmente, Leo Rizzi contó que, “Desde muy joven supe que me gustaba la música pero fue a los 19 años que me di cuenta que me podía dedicar a esto”. Hasta el momento, con su canción “Amapolas” Rizzi se ha posicionado en las plataformas digitales. Al momento, “Amapolas” cuenta con más de 65 millones de reproducciones en Spotify y en su perfil tiene 4 millones de oyentes mensuales.