Jim Carrey confiesa que ha llegado su tiempo de retirarse de la actuación

El icónico actor de 60 años, Jim Carrey, quien es una leyenda de la comedia en Hollywood dijo en una reciente entrevista que muy pronto se retirará de la actuación. Fue el día de ayer cuando en una entrevista con el medio “Access Hollywood” Carrey declaró que ha llegado el tiempo de apartarse de los reflectores. El motivo por el cual Carrey fue entrevistado fue por su participación en la cinta: “Sonic 2” por su personaje como el “Dr. Robotnik”.

Durante la charla con el medio, el actor se mostró muy sonriente y animado y habló acerca de su personaje con la entrevistadora. En un momento de la entrevista, la periodista le comentó a Jim que ella habló con la cantante estadounidense Dolly Parton y que esta le hizo saber que tendrá su propia película biográfica y que Parton quisiera que Jim Carrey interprete a su compañero musical. “No había escuchado eso. Amo a Dolly Parton y nacimos en diferentes épocas lo cual es una gran pena”, dijo Carrey. A lo cual añadió, “Es una cosa dulce lo que quisiera Dolly pero me retiraré, muy probablemente”.

Dependiendo de los proyectos que se le presenten el actor decidirá si seguirá actuando

En la misma línea, el comediante que interpretó al “Grinch“ dijo, “Estoy siendo muy serio. Depende de si los ángeles me presentan un guión que esté escrito con tinta de oro y este escrito será lo suficientemente relevante para que la gente lo vea, de esta forma tal vez continúe en la actuación. Pero sí me tomaré un descanso”. La entrevistadora se sorprendió y Carrey compartió, “Realmente amo mi vida tranquila y el poder pintar en un lienzo en blanco. Disfruto mucho de mi espiritualidad y esto es algo que quizás no escuches muy seguido de una celebridad pero he tenido suficiente, he hecho suficiente y soy suficiente”.

Como otra faceta de la vida de Jim Carrey, el comediante compartió que muy pronto lanzará su propio sitio web de NFT´s y que estará llamado: “Magic Hour”. Jim Carrey es un conocido por haber participado en cintas como: “The Mask”, “Dumb & Dumber”, “Ace Ventura”, “The Grinch”, “Bruce Almighty”, “Liar Liar”, “The Truman Show”, “Me, Myself & Irene”, “Fun with Dick and Jane”, entre otras.