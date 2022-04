“¿Y cómo es él?”, una comedia mexicana que aborda un tema serio como la infidelidad de una forma divertida

Este 7 de abril llegará los cines de México una nueva historia llamada “¿Y cómo es él?”, cinta la cual está protagonizada por Mauricio Ochmann, Omar Chaparro y Zuria Vega. El filme toca temas como la infidelidad, la fraternidad y el perdón, todo esto de una forma divertida, dinámica y elocuente. “¿Y cómo es él?” es una película dirigida por el director Ariel Winograd y está basada en la cinta coreana “Driving with my Wife’s Lover”, la cual fue escrita por Kim Tae-Sik y Kim Jun-Han. En entrevista con Publimetro, Zuria Vega, quien es “Marcia” en la cinta platicó, “A mí me encanta que le lleguen guiones actualizados a lo que estamos viviendo hoy en día y ya no es como: Ay la mujer fue infiel hay que lincharla todos, esto hablando del rol femenino de esta historia”. Asimismo, Vega dijo, “Me parece súper importante plantear la masculinidad y ver cómo estos dos personajes van rompiendo con todas estas reglas impuestas. Me parece increíble que los hombres hablen y sean vulnerables”.

Para entender mejor el contexto de la cinta, “¿Y cómo es él?” trata de la historia de “Tomás “(Mauricio Ochmann), un hombre que viaja a Puerto Vallarta para acabar con el hombre con quien le fue infiel su esposa. Para su sorpresa, al llegar a su destino, “Tomás” se encuentra en un situación que lo obliga a convivir con “Jerónimo” (Omar Chaparro), quien es el tercero en discordia. Por su parte, Mauricio Ochmann comentó, “Yo creo que esta película confronta los estereotipos de alguna forma lo cuales ha sido impuestos por el mismo cine. Por eso creo que está padre abonarle a eso desde la parte femenina, masculina y de ver la vulnerabilidad de las personas y desde que leí el guión me di cuenta que eso era importante”.

Chaparro y Ochmann se unen para formar parte de una comedia mexicana fuera de lo común

“Marcia” (Zuria Vega) es la esposa de “Tomás” y al inicio ella es vista como la “mala de la historia”, no obstante, mientras avanza la película con argumentos sólidos el personaje demuestra que una infidelidad “no es culpa de una persona, sino de las dos personas que están en una relación”. “A mí me gustó mucho el guión. Esta es una película basada en una película coreana que tiene más de 10 años que salió y vi la cinta coreana y de entrada me fascinó el hecho de que es una película independiente. Esta cinta trata un tema fuerte que es la infidelidad pero se adentra en el por qué de las cosas”, compartió Omar Chaparro.

Póster "¿Y cómo es él?". Póster "¿Y cómo es él?". / Foto: Cortesía.

En la misma línea, Zuria Vega insistió en el hecho de “normalizar el hecho de que las mujeres también pueden ser infieles”. Acerca del nuevo tipo de comedia que se muestra en “¿Y cómo es él?”, Chaparro señaló, “Yo creo que esta película funciona porque ni Mauricio ni yo estamos tratando de hacer reír a nadie porque entre más nos metemos en el personaje y nos olvidamos de ser comediantes. Es una película chistosa para el espectador porque está viendo algo real”.

Mauricio Ochmann y Omar Chaparro. / Foto: Cortesía. Mauricio Ochmann y Omar Chaparro. / Foto: Cortesía.

Finalmente, Mauricio Ochmann opinó que fue “el director quien ayudó a crear ese tono de comedia distinto”. “Yo creo que es como la vida misma porque mientras más tragedia te pasa más cómico es y siento que eso pasa mucho en los personajes de esta película”, añadió Zuria. Como dato, los productores de la cinta son: Ben Odell y Eugenio Derbez, mientras que el escritor es Paul Fruchbom. Otros actores que forman parte de “¿Y cómo es él?” son: Miguel Rodarte, Mauricio Barrientos “El Diablito” y Consuelo Duval.