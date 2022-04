Alain Delon decide someterse a la eutanasia

El actor francés Alain Delon, conocido por su actuación en cintas como: “Purple Noon”, “Le Samourai”, “Zorro”, “The Eclipse” y “Christine” ha decidido someterse a la eutanasia. Delon es una referencia de belleza masculina en todo el mundo y en múltiples veces ha sido considerado “el hombre más guapo del mundo” por sus perfectas facciones y ojos azules. Este actor fue toda una leyenda en el cine de los años 60s y 70s, ya que además de contar con un físico alabado, Alain era un talentoso actor. No obstante, a sus 86 años ha decidido que ya no quiere seguir sufriendo por su estado de salud y se someterá a este procedimiento médico con el cual perderá la vida.

Alain Delon. Alain Delon. / Foto: Instagram.

Cabe mencionar que esta decisión fue tomada por el ícono del cine francés debido a que sufrió dos accidentes cerebrovasculares que deterioraron su estado de salud. En entrevista con el medio francés RTL, Anthony Delon, hijo de Alain reveló que su padre le solicitó que comenzará con el papeleo necesario para que le sea practicada la eutanasia en Suiza. Desde hace ya algunos años, Alain Delon vive en Suiza, país en el cual es legal este procedimiento médico.

Adiós a Alain Delon un ícono del cine francés

Asimismo, el hijo del actor comentó que es tan real la decisión que tomó su padre que compartió un mensaje de despedida que Alain Delon escribió para sus fanáticos. “Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas”, dijo el actor para despedirse.

Alain Delon. Alain Delon. / Foto: Instagram.

Es preciso agregar, que el hijo de Alain Delon respetará lo que su padre le pidió y junto con su hermana Anouchka Delon acompañaran a su padre durante el procedimiento. Alain se casó con la también actriz Nathalie Delon con quien solamente estuvo de 1964 a 1969 y tuvo a Anthony Delon. Por último, desde hace tiempo Alain se había pronunciado a favor de la eutanasia y en una de sus últimas entrevistas mencionó, “Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto”.