“Nate Better Than Ever”, un filme para soñar en grande

Desde el primero de abril se encuentra disponible en Disney+ la cinta “Nate Better Than Ever”, que es una nueva historia que habla de perseguir los sueños que uno tiene desde niño. La trama se basa en la vida de “Nate Foster”, personaje interpretado por el joven actor Rueby Wood. “Nate” es un chico de 13 años que es muy tímido pero está listo para luchar por su sueño de ser actor en Broadway. Su primera oportunidad para brillar se dio en su escuela secundaria pero lamentablemente su maestra de teatro dijo que no no tenía talento. Y aunque este comentario le afecta a “Nate”, su mejor amiga “Libby” le dice que en hay una audición en Nueva York.

Aria Brooks es la actriz que le da vida al personaje de “Libby”, ella es la mejor amiga que cualquier persona podría desear porque es sumamente animosa y sincera. Una noche “Nate” y “Libby” deciden escaparse a Nueva York y la cinta retrata todo este emocionante viaje que los jóvenes hacen juntos para cumplir el sueño de “Nate”. Cabe mencionar que esta es la primera película en la cual Rueby participa y el joven actor demostró que esta hecho para brillar en la pantalla grande al igual que su personaje “Nate”.

La obra que será la oportunidad de “Nate” para por fin brillar en Broadway es el musical de “Lilo & Stitch” y podría decirse que es un pequeño homenaje para la exitosa cinta de Disney. Otro personaje clave en “Nate Better Than Ever” es el de la “Tía Heidi”, interpretado por Lisa Kudrow. En esta ocasión Kudrow sale de la tía que está alejada de la familia pero que por casualidad se encuentra con “Nate” en Nueva York.

La “Tía Heidi” al encontrarse con “Nate” y con “Libby” se da cuenta que comparte muchas cosas con su sobrino “Nate”, pues es que ella también tiene el sueño de actuar en Broadway y de tal forma ayuda y acompaña a su sobrino. Finalmente, Joshua Basset es “Anthony”, quien es el hermano mayor de “Nate” y que se vuelve en otro soporte importante para que el joven cumpla sus sueños.