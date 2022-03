“Nate Better Than Ever”, una película que invita a las personas a perseguir sus sueños

"Better Nate Than Ever". Rueby Wood en "Better Nate Than Ever". / Foto: Cortesía. (Photo Credit: David Lee/David Lee)

Este primero de abril en Disney Plus estará disponible “Nate Better Than Ever”, la cual es la más reciente película de Disney que habla de la vida de un joven que sueña con cantar en Broadway. Nate Foster, interpretado por Rueby Wood, es un chico de 13 años que está listo para que su vida cambie en el momento en el que decide audicionar para una obra en Nueva York. En conferencia de prensa virtual, en la cual Publimetro estuvo presente, Tim Federle, escritor y productor de la película compartió, “Hacer esta cinta es un sueño hecho realidad ya que mi caso fue el de un niño de Pittsburgh que soñaba con hacer teatro en Broadway”. Como dato, en 2013 Tim Federle publicó la novela “Better Nate Than Ever” sin saber que se convertiría en una cinta de Disney.

“Yo realicé esta serie de High School Musical que es protagonizada por Joshua Basset y trata acerca de un grupo de chicos que aman el teatro y Better Nate Than Ever lo escribí hace casi 10 años y por sí solo el libro brillaba y el recibir la llamada de Disney y que me dijeran que querían hacer mi libro película fue muy emocionante ”, comentó Federle. Por su parte, Rueby Wood, quien es “Nate” mencionó, “Me siento muy honrado por participar en este proyecto y el trabajar con estos actores fue increíble”.

"Better Nate Than Ever". "Anthony" en "Better Nate Than Ever". / Foto: Cortesía. (Photo Credit: David Lee/David Lee)

Rueby Wood cumple los sueños de Tim Federle de personificar al “Nate” perfecto

En la misma línea, Aria Brooks “Libby” dijo que ella “ama el personaje de Libby” porque le gusta “todo este apoyo que le brinda a Nate y que es la mejor amiga que puede ser”. En cuanto a “Anthony”, Joshua Basset platicó que Tim Federle lo invitó a ser parte de esta película y que de inmediato él aceptó. “Leí el guión y de inmediato le marqué a Tim para preguntarle que cómo podía participar en este proyecto”, mencionó Joshua. “Esta es una gran historia y es maravilloso despertarte y saber que trabajas en algo que podrá ayudar a muchas personas y es todo un honor y no podría estar más orgulloso”, comentó Basset.

"Better Nate Than Ever". "Libby" y "Nate" en "Better Nate Than Ever". / Foto: Cortesía. (20th Century Studios/20th Century Studios)

Lisa Kudrow, actriz conocida por ser parte del elenco de “Friends” interpreta a la “Tía Heidi” y en la conferencia expresó, “Trabajar en el set con los actores fue genial y amo esto en especial cuando compartes tu tiempo con gente linda”. “Cuando leí la historia me encantó y quise ser parte de esta película y Tim nos dejó hacer lo que quisiéramos y fue el trabajo perfecto”, mencionó Lisa. “Heidi es la tía que está alejada de la familia y que soñaba por estar en Broadway y fue muy fácil trabajar con Tim porque él escribió esta novela”, concluyó Lisa Kudrow.