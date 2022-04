El pasado domingo 3 de abril, se estrenó un nuevo episodio del programa de YouTube “La entrevista con Yordi Rosado” y para esta ocasión, el invitado fue Lupillo Rivera, en dicha entrevista, reveló varios momentos a lo largo de su carrera, e incluso recordó el emotivo momento en el cual se enteró de la muerte de su hermana Jenni Rivera, y entre lágrimas compartió cómo se sintió en tan duro momento.

Lupillo Rivera recuerda cómo se enteró de la muerte de su hermana Jenni Rivera

Lupillo Rivera narró el emotivo momento en el que se enteró de la muerte de su hermana Jenni Rivera “Hablé con mi papá y le dije, yo llorando ‘Confirmaron la muerte de Jenni’ y el Gobierno mexicano dijo ‘Ya váyase para México con sus familia, nosotros le llamamos si necesitamos que venga para Monterrey’, agarré un vuelo a la casa y me llamaron para decir ‘Necesitamos que venga a Monterrey, necesitamos hacer el ADN a usted, para saber si los restos de su hermana son de ella o no’, llegué a la casa y mi mamá me abrazó y le dije ‘Se cayó el avión de Jenni y confirmaron su muerte’ y alguien hackeó la cuenta de Jenni y empezaron a publicar que seguía viva y empezamos a buscar y me fui a Monterrey para buscarla, todos querían ir, no sabía si era un atentado y no quería arriesgar a nadie”.

“No sabemos si la muerte de Jenni Rivera fue por accidente o no”, agregó el cantante

Continuó entre lágrimas ”El forense me dijo ‘Si fue su hermana, le confirmo la muerte de su hermana’, yo no podía desahogarme, yo le dije a mis hermanos ‘Hay que calmarnos, yo no sé si la muerte de Jenni fue por accidente o no’, agarramos los restos y nos regresamos a la casa, recuerdo los ojos de mi mamá y de mi papá y les dije ‘Yo aquí terminé mi chamba, ustedes hagan todo lo demás, yo ya no aguanto’, me fui a mi casa y estuve solo, tomaba todos los días, fue un golpe muy duro, que hasta grabé 1600 canciones, los primeros tres meses fueron los peores, fue muy difícil, es lo más difícil que he vivido en mi vida y lo más triste, ver la mirada de mi papá, con la ilusión de ver que llegaba con mi hermana, es algo que he querido sanar pero ese dolor nunca se olvida, siempre está presente”.