Con foto al natural, Mariana Echeverría celebra “su pancita, gorditos y pechos caídos”

Mariana Echeverría es una de las integrantes de Me caigo de risa, programa que tiene como conductor a Faisy.

Echverría, de 37 años, ha ganado fama con dicho show, sin embargo también fue conductora del programa Se vale y colaboradora de Guerra de Chistes en Telehit. Además, participó en el reality El gran chapuzón, y en 2018 formó parte de El privilegio de mandar.

Mariana Echeverría junto a su pequeño Lucca. Foto: @marianaecheve

La actriz está casada con el portero suplente de América, Óscar Jiménez, con quien tiene un hijo llamado Luca.

Mariana Echeverría se muestra al natural

En las últimas horas Mariana se ha llevado los aplausos de sus seguidores en redes sociales, debido al mensaje de empoderamiento y amor propio, el cual escribió junto a una fotografía de ella sin ropa, y en la cual dejó verse como una “mujer real”.

“El día de hoy me atrevo a subir esta foto de mi cuerpo tal y cómo está; sí con pancita, sí con gordito , sí con mis senos caídos, sí con cicatrices, por que siento que es necesario quitar los estereotipos de nuestras vidas”, comienza el mensaje.

Y continúa, “estoy segura que muchas mujeres se identifican conmigo y sabemos que ninguna es perfecta, todas somos lindas en la manera que elegimos ser, no necesitamos tener el mejor cuerpo para sentirnos bien, aprendamos a querernos tal y como somos por qué al final nuestro cuerpo es el que nos va a mantener de pie, el que va alimentar a nuestros bebés, el que les da vida, el que nos permite trabajar”.

“No te preocupes si alguien viene y te critica eso va a pasar siempre, se que es difícil ignorarlo pero inténtalo,Intenta no darle importancia, si tú sabes quien eres y lo que vales, no importa lo que digan los demás, sus opiniones no te definen como persona. Y con esto NO me refiero a que se conformen, que no hagan ejercicio, coman mal y así, al revés, SIEMPRE busca la mejor versión de ti, dentro de tus posibilidades, a tu alcance, tiempo y dinero, por que tampoco estoy en contra de las operaciones , quien quiera pueda y se sienta bien, adelante ( algún día yo lo haré ajajaja)”.

Finalmente concluyó, ”tu cuerpo es tu hogar así que necesita ser respetado y amado, arriba los cuerpos perfectamente imperfectos “.