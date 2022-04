¿Quién es Jesús Castillo, el novio de Daniel Bisogno?

Las campanas de boda suenan para el popular presentador de “Ventaneando”, Daniel Bisogno, quien ha sido vinculado en una relación con el joven Jesús Castillo. El famoso así oficializará el romance con el joven 22 años menor, con vive un pareja desde hace casi dos años.

En medio de rumores y ataques por sus preferencias sexuales, el presentador finalmente rompió el silencio y compartió una imagen juntos y emojis de corazones, poniendo fin a los comentarios sobre el posible noviazgo con Castillo, de 26 años de edad.

“Daniel está muy feliz al lado de Jesús. Pese a que de inicio nadie apostaba por su relación, ya cumplieron dos años de noviazgo y ahí van paso a paso”, expresó una fuente cercana al presentador citada por la revista mexicana que recientemente anunció la posible boda de la pareja. Asimismo, el Muñe y su novio habrían realizado un ritual especial en Chiapas para celebrar la unión.

Según reportes de TVNotas, Bisogno, habría entregado el anillo de compromiso a su actual pareja. Esto sucedió varios meses después de lo planeado, ya que no pudo hacerse con la joya que inicialmente ofrecería para el 14 de febrero, Día de los enamorados.

El público reaccionó en las redes sociales con mensajes de elogios a la pareja y buenos deseos para los futuros esposos. Otros comentarios, sin embargo, apuntaron a la orientación sexual del animador y sus polémicas. “Este hombre eternamente hablaba pestes de las mujeres, les tenía un veneno especial en su programa mientras Paty Chapoy y el resto de ellos le celebraban todas las ofensas y burlas que decía. ¿Quién se puede olvidar del reclamo frente a frente con Ana bárbara?”.

El presentador mexicano, también conocido como “El Muñe”, fue vinculado con el joven tiempo después de su polémico divorcio en 2019. Pero,¿ quién es Jesús Castillo y a qué se dedica? El joven formaría parte del grupo más cercano de amistades de Bisogno a quien conoció tres años atrás, a través de su amigo Luis Rivas,de quien el presentador fue padrino de bodas en 2018.

Fue el portal TVyNotas que confirmó el romance e incluso reseño algunos de los encuentros de Bisogno y Castillo en el conocido bar Baby, que frecuentaba con el joven quien además ha realizado estudios de Derecho en la UNAM. Ante los rumores y ataques que recibió el animador, se defendió de manera contundente.

“Si no decimos nada es porque no hay nada que decir. Esa es mi vida y soy libre de hacer lo que a mi se me plazca. Mientras tenga mi trabajo, que creo que lo hago lo mejor posible, ustedes me quieren por quien soy”, exclamó en el programa Ventaneando donde además exigió respeto por su vida privada.

El presentador mexicano ha sido muy celoso de su vida privada y ante los rumores sobre sus preferencias sexuales ha insistido. “Yo creo que lo que tendríamos que enseñar es la normalidad, eso es lo que se busca, la igualdad, porque eso es una segregación a final de cuentas. Si lo que buscas es igualdad, es mostrar una relación homosexual, heterosexual, homoparental, lo que quieras... con la misma naturalidad todas, no tienes que salir a explicar nada ni a nadie tu orientación”, dijo en el programa Ventaneando.