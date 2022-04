Laura Pausini presenta “Un Placer Conocerte”, un documental que es una reflexión acerca de la vida y de la fama de la cantante

Este 7 de abril la cantante Laura Pausini estrenará “Un Placer Conocerte”, que es un documental basado en su vida y en cómo se convirtió en la artista que es ahora. Inicialmente Amazon Prime Studios le propuso a Pausini realizar el documental, no obstante, ella no aceptó de inmediato porque pensó que sus fans ya sabían todo de ella y que no era necesario. En entrevista con Publimetro, Laura Pausini contó, “En 2018 esta fue una propuesta que me llegó de Amazon para hacer una película sobre mi carrera pero no acepté porque pensé las personas que están interesadas en mí son personas que me conocen y han visto muchas cosas ya que yo siempre cuento muchas cosas en mis entrevistas”.

En la misma línea, la intérprete de “Se fue” dijo, “Fue en febrero de 2020 cuando una noche me desperté y escribí en mi teléfono una historia que en realidad es algo que vive en mí desde hace 29 años y que gira alrededor de la pregunta, ¿Quién sería yo si no hubiese sido famosa?”. La cantante explicó que esa noche “escribió el 90 por ciento de lo que se puede ver en Un Placer Conocerte”. Después de que esa inspiración le llegó, Pausini buscó a las personas de Amazon Prime Studios para contarles acerca de esta idea que tuvo y les encantó lo que Laura les propuso.

“Un Placer Conocerte” es un modelo distinto de documental

“No sabemos cómo llamarla porque no es una película ni es un documental es algo nuevo de Amazon y debo decirte que yo tengo esta historia dentro de mí desde hace muchos años y nunca había pensado sinceramente en explicarla al mundo”, compartió Laura. Asimismo, la artista que actualmente vive en Roma, Italia explicó que ella considera que todas las personas en algún punto de su vida se preguntan, ¿Y si no hubiese hecho este trabajo, quién sería yo?

Laura Pausini. Laura Pausini. / Foto: Cortesía.

Este documental es un material muy personal e íntimo con el cual Laura Pausini le hace una invitación a las personas que ya la conocen y a las que no la conocen a entrar en su casa y en su vida. Al inicio hay una pequeña Laura que tiene una caja llena de recuerdos y al final de “Un Placer Conocerte” la niña se encuentra con una Laura más madura y es como una conexión entre su presente y pasado. Acerca de el cómo decidió contar su historia Laura mencionó, “Fue emocionante porque elegí yo las casas en las que vivía, a los actores, coches, vestuario y fue una gran oportunidad de vivir esta vida que yo tengo en mi mente”. Es preciso subrayar que en “Un Placer Conocerte”, Laura Pausini muestra la vida que tiene actualmente y de forma actuada comparte con sus fans cómo piensa ella que sería su vida si no fuera famosa.

Como dato relevante, fue el 1993 cuando Laura Pausini tenía 18 años que su vida cambió para siempre ya que ella ganó el Festival de Música de Sanremo, el cual es uno de los festivales más importantes en Italia. “La solitudine” fue la canción con la cual Pausini cautivó al mundo con su bella voz y gran presencia en el escenario. “Esta película es un mensaje para mi hija y sé que mucha gente que me sigue podrá recibir de manera muy directa este mensaje”, dijo Laura. “Me gusta que se pueda ver mi punto de vista sobre la fama y sobre la realización de sí mismos porque creo que una persona se puede sentir realizada por la manera en la que nace, descubre sus posibilidades y sus talentos y estudia las cosas que más le interesan”, agregó la cantante.

Finalmente, Laura Pausini confesó, “Yo nunca había soñado con ser famosa pero yo sabía que la música era la cosa que más me gustaba y mi sueño más grande era ser una cantante de piano bar y al mismo tiempo quería estudiar para ser arquitecta, ceramista o maquillista”. De forma muy poética, Pausini dijo, “Todo lo que es mi ser es artístico y lo que quiero explicar con la película es que la fama es verdaderamente algo escrito en el destino y es algo que es una consecuencia de varios factores que unidos a la suerte te dejan ver esa vida tan particular”.