“Mi hijo dibujó el tatuaje con un plumón y se lo llevé al tatuador”, Lupillo Rivera habla de cómo borró el tatuaje que se hizo por Belinda

El pasado domingo 3 de abril, se publicó una nueva entrevista de Yordi Rosado, por medio de su canal de YouTube, a través de la sección La entrevista con Yordi Rosado y para esta ocasión, el invitado fue Lupillo Rivera. En este capítulo el cantante mexicano recordó desde la vez que se enteró de la muerte de su hermana Jenni Rivera, al igual que cómo fue trabajar con Juan Gabriel hasta cómo fue que se borró el tatuaje que se hizo por Belinda, cuando mantenían una relación.

Ve la entrevista completa:

Lupillo Rivera recuerda a su hermana Jenni Rivera

En este emotiva entrevista, Lupillo Rivera recordó el duro momento cuando se enteró de que su hermana Jenni Rivera había perdido la vida en un trágico accidente de aeronave “‘Se cayó el avión de Jenni y confirmaron su muerte’ y alguien hackeó la cuenta de Jenni y empezaron a publicar que seguía viva y empezamos a buscar y me fui a Monterrey para buscarla, todos querían ir, no sabía si era un atentado y no quería arriesgar a nadie”.

Lupillo Rivera habla de cómo borró el tatuaje que se hizo por Belinda

Por otro lado, Lupillo Rivera aprovechó la oportunidad para hablar acerca de su relación con Belinda y reveló la verdadera razón por la cual se tapó el tatuaje que se hizo en honor a la intérprete de ‘Sapito’ que sin duda le dolió mucho taparlo “El tatuador hizo lo que el cliente dijo. Todo comenzó debido a que mi hijo, miró cuando pasó todo y después me dijo ‘¿Cómo te vas a quitar la cara?’ y yo le contesté ‘¿Tú cómo te la quitarías?’ y el contestó con un Sharpie y comenzó a pintarla, la neta le tomé una foto y se le llevé al tatuador y le dije ‘Compa así quiero que lo hagas’”.