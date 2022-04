Revelan nuevos motivos por los cuales Christian Nodal y Belinda terminaron

Después de que el 12 de febrero se diera a conocer que Belinda y Christian Nodal habían terminado, pareja que iba a tener la boda del año, surgieron varias polémicas en torno a la ruptura de su relación. Una de las principales fue que debido a que Belinda tiene una deuda de 500 mil dólares con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta le pidió a su novio le proporcionara dinero para pagar su deuda. En la misma línea, se dice que Nodal sí accedió a prestarle el dinero y le dio cuatro millones de dólares pero supuestamente esa cantidad la cantante la usó para pagar una casa que compró con su exnovio Lupillo Rivera. Al percatarse de esto Christian Nodal de enojó y terminó con ella.

Belinda y Christian Nodal. Belinda y Christian Nodal. / Foto: Quién.

Asimismo, otro de los motivos por lo cuales se dice que Belinda y Nodal le pusieron fin a su relación es que “Nodal le habría sido infiel a Belinda varias veces”, todo esto de acuerdo al sitio web “Yosoitú”. Y es que acorde con este sitio un empleado de Nodal reveló varios detalles de la relación entre Belinda y Nodal y dijo al sitio, “Supuestamente estaba muy enamorado de ella, pero varias veces le puso el cuerno con escorts. Aunque parecía que todo el tiempo estaban juntos, no era así y cuando no estaba con ella, aprovechaba para divertirse. Había veces que se le desaparecía y ni le contestaba el teléfono a Belinda”.

Tachan de mujeriego a Christian Nodal

Además el empleado mencionó, “El 26 de marzo dejó plantados a más de 10 mil fans en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín y estos enfurecieron tanto que hasta hicieron destrozos. Christian subió un video diciendo que no pudo llegar por complicaciones en su viaje, pero fueron puras mentiras, porque en realidad estaba muy a gusto con una mujer en Los Ángeles. Solo sé que salen y tienen onda, pero ahorita Christian no es de nadie, está disfrutando la vida y sale con muchas mujeres”.

Belinda y Christian Nodal. Belinda y Christian Nodal. / Foto: Instagram. (Instagram)

Por su parte, tras la ruptura con Nodal, Belinda dio a conocer recientemente que se mudará a España, el cual es su país natal. En una entrevista para una estación de radio española llamada Mega Star FM Belinda confesó, “Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo de hecho, ya me voy a instalar aquí a vivir y estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida”. A lo cual agregó, “Yo soy española, pues nací en Madrid y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida”.