Gaby Spanic: ‘Soy defensora del melodrama... No deberían desaparecer’

Gaby Spanic sabe que sus personajes le ponen “sabor” a las telenovelas, un formato que la ha convertido en una actriz que reconocida en varias partes del mundo por sus trabajos en la televisión. La actriz venezolana ha pasado de villanas, mujeres dulces o intensas y algunas otros roles con una dosis de comedia, pero que han marcado la historia en la pantalla chica.

“Eso me encanta, ¿sabes? Soy defensora del melodrama. Las novelas son muy importantes para mi y no deberían desaparecer. Eso te lo muestra el rating, eso te lo muestra cómo se venden como pan caliente en el mundo. En el cine el Titanic es la película que mas estatuillas ha tenido en la historia y es un melodrama, entonces son códigos que se deben respetar. Yo como actriz, soy amante del melodrama porque imagínate, hacer un personaje de melodrama de una manera natural, mejor vete a ver las noticias. Yo digo que es un código que hay que respetar y a veces me podrán decir intensa, pero he hecho personajes que han sido icónicos, que se han quedado en la memoria colectiva del público. Yo digo que el melodrama lo tenemos en los genes, entonces yo creo que el melodrama es lo extraordinario de lo ordinario”, compartió Gaby Spanic.

Mujer que le gusta tomar riesgos y enfrentar los obstáculos que pone la carrera, entre ellos la polémica y especulaciones.

“Estoy muy agradecida con Sergio Mayer, con mi abogado, algunos compañeros y el público en general que se han sumado a esta campaña que la libertad de expresión no da derecho a violentar a una mujer... entonces es no injuriarla, no difamarla. No puedes decir que la libertad de expresión (...), yo como ser figura pública tengo que aguantarme muchísimas cosas que pudieran afectar mi carrera, mi reputación y el derecho a tu honra y vida privada, que es lo que ha pasado conmigo en esta situación”, compartió al referirse a la pugna legal con Gustavo Adolfo Infante.

Actualmente, la actriz participa en Corazón Guerrero, por lo que se siente orgullosa de su evolución en estos dramas.

“Lo que es la telenovela dramática, el melodrama, esta que se ha vendido en muchas partes del mundo son las que debemos cuidar y la que cuando se repite, por ejemplo, Soy tu dueña que se repitió hace casi dos años en Televisa, fue el primer lugar. Eso te dice que el público está ávido a estas telenovelas, que les gusta estas telenovelas y que definitivamente está en las venas, está en los genes de todos los que hemos crecido viendo la telenovela”.

“Ser figura pública no te excluye de que seas ser humano; ser figura pública no significa que tienes que aguantarte lo atropellos difamatorios y maltratos verbal” — Gaby Spanic

A la defensa de las telenovelas

“Me siento una actriz arriesgada, una actriz que no tiene miedo y que respeta muy bien los códigos porque vengo de una escuela vieja donde he tenido la oportunidad de trabajar con grandísimas estrellas. Es una escuela que yo valoro mucho, es una escuela que yo respeto muchísimo; yo digo que para cada gusto, la gente puede elegir y escoger, pero el melodrama para mi es respetar estos códigos”, señaló Spanic.

La actriz recalcó que los melodramas son parte de la cultura de un país, “de verdad el melodrama es darle realidad a algo que a lo mejor lo tiene o no lo tiene, pero si respetando estos códigos; que si el cambio de voces, que si la fuerza de la mirada, que llevar tu voz a los diferentes resonadores del cuerpo dependiendo del personaje que vayas a desempeñar, cuál es la psicología, cuál es el mensaje social que quieres como actriz que llegue al televidente y son muchas cosas como actriz que se trabajan. A mi me encanta trabajar de esa forma porque vengo de esa escuela y el público, que le agradezco muchísimo y ha sido muy lindo conmigo, valora esto porque yo creo que para el naturalismo están las series y otro tipo de cosas”, finalizó.

Frase favorita de sus personajes

Al preguntarle qué frase de sus personajes los usa en la vida real respondió, “hay una frase en la vida real que se quedó para Fedora Montelongo, un personaje de Si nos dejan: ‘Ay, por favor’, que lo uso mucho, pero se lo puse a Fedora porque es un personaje muy diferente, pero para ponerle un poquito de esta alegría con la que empezó el personaje y a la gente le encantó”.

Claves en la carrera de Gaby Spanic

Edad. Gaby Spanic reveló que ya pasó de ser la protagonista joven a mujer madura de casi 50 años, como lo es Elisa en Corazón Guerrero, “Elisa Corzo, viuda de Sánchez; es una mujer muy valiente y muy guerrera. Es un personaje muy interesante, muy fuerte en la historia. Originalmente no existía en la historia”.

Carrera. “Empecé mi carrera en 1988 en Venezuela. Ya voy para 34 años de carrera y empecé como extra, imagínate, como florerito ahí en la esquina. Fue poco a poco y no ha sido fácil, muchas cosas en mi vida y en mi carrera. He realizado muchos personajes dobles, pero todo suma para sentirme orgullosa de mi trabajo”.

