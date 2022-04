Lucero Mijares: qué opina sobre la posible reconciliación de sus padres

Han transcurrido más de 10 años desde el divorcio de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, quienes conformaron una de las parejas más queridas de la farándula. Desde entonces, ambos han sido elogiados por la relación armoniosa que mantienen, al punto de compartir un escenario y realizar una gira juntos.

Los fanáticos parecen no perder las esperanzas de verlos nuevamente como parejas, pero no el caso de Lucero Mijares, la hija menor de los famosos, tal como demostró en una reciente entrevista. La también cantante reaccionó ante la inesperada pregunta cuando asistió al estreno de una obra de teatro.

“Naaaa, hijoles”, expresó con cara de asombro y entre risas. Su madre intervino para aclarar que un posible romance con el padre de sus hijos “es un chisme muy aplaudido, creo que ya”, lo que generó risas entre los reporteros de la prensa local.

En las redes sociales, los admiradores también opinaron sobre la relación de Mijares y Lucero. “Lucerito permíteme dar mi humilde opinión, considero y apoyo que te reconcilies con Manuel, anda, ánimo”, mientras en otro comentario escribieron: Ya no te equivoques Mijares, ya no le salió el business a Lucerito y su mamá de " atrapar " al millonetas Kuri ya se dieron cuenta que la trae de " eterna chanklita " y ahora si ya mejor me regreso, no te equivoques”.

Lucero, por su parte, estalló de risa ante el comentario. Luego dijo estar enfocada en la próxima gira que realizará junto a exesposo. “Fue justamente durante la pandemia que Mijares y y nos pusimos de acuerdo para hacer un streaming, porque era la manera más fácil de poder estar cerca del público, y ahí invitamos a esta niña que está a mi lado, por suerte dijo que sí”, dijo aluendo a su hija menor quien ha demostrado su talento musical.

“La novia de América”, como también se conoce a Lucero, también fue consultada sobre la posibilidadad de filmar una serie sobre su vida. “Yo digo que sí, pero al mismo tiempo no sé si sea divertido.. siento que una historia mía no tiene tantos detalles turbios o escandaloso”, dijo entre risas antes de ser interrumpida por su hija quien coincidió en que la vida la famosa “no hay drama”.

Lucero y Mijares formaron uno de los matrimonios más queridos de la farándula. Su boda, celebrada en el icónico Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México un 18 de enero de 1997, un evento transmitido en televisión mexicana aunque también fue seguido por millones de personas en Latinoamérica. La pareja tuvo dos hijos, Lucero y José Manuel, y finalmente decidideron disolver la unión en 2011. “Aunque nos divorciamos hace 11 años, ahí están los recuerdos y no hay nada de qué arrepentirse”, expresó Lucero a Quién.