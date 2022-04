Danna Paola confirma su romance con Alex Hoyer y manda mensaje a todas las personas tóxicas

Tras las declaraciones hechas por Alex Hoyer el pasado tres de abril en la alfombra roja o red carpet del evento organizado en conjunto con E! Entertainment y Tequila Herradura para la 64ª edición de los premios GRAMMY, en las cuales confirmó su romance con Danna Paola y reveló “Nosotros no es que queramos esconder absolutamente nada, ni se trata de eso, para nosotros, mantener privado algo que se dio tan natural y algo que valoramos muchísimo es mega importante, pero en realidad es mantener algo privado y está bonito también tener algo de privacidad en ese aspecto”, declaró el cantautor.

Danna Paola habla por primera vez de su relación con Alex Hoyer y revela detalles exclusivo sobre su noviazgo. / Foto: Instagram

Danna Paola habla por primera vez de su relación con Alex Hoyer

Días después, Danna Paola desfiló por la alfombra roja de la obra de teatro del famoso musical de Broadway “Charlie and the Chocolate Factory”, realizada el pasado 6 de abril, en el Centro Cultural Teatro 1, donde la prensa no perdió la oportunidad de cuestionarla sobre su relación con el cantante Alex Hoyer, y recalcó que no lo había hecho público porque le gusta mantener las cosas en privado y reveló “Al final para mí, es una persona que respeto, que quiero y que admiro y tenemos nuestras vidas laborales separadas pero juntas a la vez, yo quiero respetar y que todas las personas respeten su proyecto y que también respeten el mío y nos respetamos mutuamente, afuera la gente opina y el amor no se mide en la fama o en el talento de alguien, yo no me junto con alguien por eso, por eso me he desecho de tanta gente tóxica y agradezco que personas en mi vida lleguen así y una persona como él, que te digo”.

Y agregó que será la primera vez y la única que hablará sobre su relación porque es algo privado “No es un secreto pero no tengo 15 años para negar relaciones, al contrario, me enorgullece estar al lado de alguien que admiro y me admira y que crecemos todos los días y nos apoyamos y se trata de eso, les pido mucho respeto para él y para su carrera”, añadió la intérprete de ‘Oye Pablo’.