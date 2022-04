Alejandra Ávalos revela que Luis de Llano tuvo una relación con otra menor de edad

La cantante y actriz mexicana Alejandra Ávalos dio fuertes declaraciones relacionadas con el caso de abuso del productor Luis de Llano a Sasha Sokol. Y es que pareciera que todos tienen algo que decir acerca de lo que declaró Sasha Sokol del abuso que sufrió por parte de Luis de Llano. Por ello, Alejandra Ávalos dijo en entrevista con “Fusión Radio”, “Es un tema que no nos esperábamos nadie y de hecho no sé cómo manejarlo. Porque yo no soy quién para juzgar a alguien. Soy una persona que personalmente fui muy favorecida en mi carrera artística por el señor Luis de Llano y el me dio mis primeras oportunidades en el medio artístico”.

Asimismo, Alejandra mencionó, “Tuve la fortuna de trabajar en muchos proyectos de Luis y hasta la fecha las últimas telenovelas que realicé fueron a través de la oportunidad de Luis de Llano”. Algo que llamó la atención fue que Ávalos dijo, “Luis de Llano es mi familia. Luis se casó con una prima hermana mía y Sasha es una gran amiga con la que estuve en Big Brother. Yo conocí a Sasha desde niña porque ella siempre acompañaba a Luis en las cosas que él realizaba como productor”.

Luis de Llano tenía de fama de sostener relaciones con menores de edad

Alejandra Ávalos también aseveró que ella conoció a Luis de Llano cuando ella tenía 16 años y apuntó que “vio de cerca muchas cosas”. “Pasó la vida y Luis se casó con una prima hermana mía y al final todos los adultos aceptaron las relaciones de Luis de Llano con menores, esa es una realidad”. Algo importante que la cantante dijo fue que “su prima tenía 14 años cuando conoció a Luis de Llano”. “Ella tuvo una relación de muchos años con él desde muy chica y eso también fue aprobado por sus propios padres”.

La artista subrayó que estas relaciones entre el productor y las jóvenes “fueron aprobadas por los padres de familia en su momento”. “Si los padres te dan un consentimiento y tú como adolescente crees que esa relación es lo mejor para ti y tu familia te deja yo creo que no hay nada que juzgar”. Por último, es preciso apuntar que este 8 de marzo en el “Día Internacional de la Mujer”, Sasha Sokol denunció a Luis de Llano y dijo en una publicación, “Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años”. “Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, mencionó Sokol.