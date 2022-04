Maria Félix: cinco películas para conocer su gran talento en su aniversario luctuoso

Un día como hoy, 8 de abril pero de 1914 nació María Félix en Álamos, una ciudad ubicada en el estado de Sonora y murió un 8 de abril de 2002 en la Ciudad de México. Su nombre completo es María de los Ángeles Félix Güereña, pero a lo largo de su carrera fue con conocida como: “La Doña” y “María Bonita”, esto por la canción que le compuso Agustín Lara. Félix fue un ícono del cine mexicano en la “Época de Oro” y para recordar el legado tan importante que dejó en el séptimo arte, estas son algunas de sus mejores películas.

María Félix. María Félix. / Foto: Instagram.

Fue de 1936 a 1956 cuando el cine mexicano era uno de los más reconocidos a nivel mundial debido a la calidad de sus películas y por supuesto de sus actores. Personalidades como: Pedro Infante, Sara García, Joaquín Pardavé, Dolores del Río, Jorge Negrete fueron contemporáneos a María Félix. Conforme con Canela TV, estas son las cintas que destacan entre el amplio catálogo de películas en las cuales participó “La Doña”. Y como dato relevante, María Félix actuó en 47 películas, siendo su primera cinta “El Peñón de las Ánimas” en 1943 y la última “La Generala” en 1970.

Toda una carrera llena de éxito y pasión

La primera cinta es “Enamorada” de 1946 y dirigida por Emilio Fernández, en la cual Félix compartió pantalla con Pedro Armendáriz. Acerca de la trama, durante la Revolución, las tropas zapatistas del general José Juan Reyes (Pedro Armendáriz) tomaron la ciudad de Cholula, Puebla. Asimismo confiscaron los bienes de los ricos y el general Reyes se enamora de la bella Beatriz Peñafiel (María Félix) hija de un aristócrata del pueblo.

"Enamorada". "Enamorada". / Foto: Canela TV.

Una segunda cinta es “La Diosa Arrodillada” de 1947, dirigida por Roberto Gavaldón y protganoizada por Arturo de Córdova y María Félix. La película va de lo siguiente, Antonio (Arturo de Córdova) un millonario le obsequia la estatua de una mujer como regalo de aniversario a su esposa Elena (Rosario Granados), pero la modelo que posó era Raquel (María Félix), la amante de Antonio. Raquel exige que Antonio se divorcie de su esposa y poco después Elena muere bajo circunstancias misteriosas.

“La Diosa Arrodillada”. “La Diosa Arrodillada”. / Foto: Canela TV.

La tercera película de es “El Peñón de las Ánimas” de 1943 dirigida por Miguel Zacarías y protagonizada por Jorge Negrete y María Félix. La cinta trata acerca de la rivalidad existente entre dos familias nobles, los Valdivia y los Iturriaga, a causa de unos terrenos en el Peñón de las Ánimas. Los pleitos entre las dos familias se agudizan con el romance de los jóvenes Fernando Iturriaga (Jorge Negrete) y María Ángela Valdivia (María Félix).

“El Peñón de las Ánimas”. “El Peñón de las Ánimas”. / Foto: Canela TV.

Una cuarta gran cinta de María Félix es “Doña Bárbara” de 1943, dirigida por Fernando de Fuentes, el la cual también participa Julián Soler. La trama es acerca de lo siguiente, Santos Luzardo (Julián Soler) regresa a su tierra de origen en Venezuela para ocuparse de unos terrenos que tiene. El lugar está dominado por Doña Bárbara (María Félix), una mujer con un fuerte carácter que lucha contra una traumática experiencia que vivió en su pasado.

“Doña Bárbara”. “Doña Bárbara”. / Foto: Canela TV.

Finalmente llega “Maclovia” de 1948 dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz. En la isla de Janitzio, en Michoacán vive Maclovia (María Félix), la hija del jefe de una comunidad de indios tarascos de la región. Maclovia ama a José María (Pedro Armendáriz), pero su padre se opone a su romance y el joven hará todo por agradar al padre de la joven.

“Maclovia”. “Maclovia”. / Foto: Canela TV.

A pesar de que “La Doña” vivió en una época pasada en la cual los derechos de las mujeres no eran muy visibles como el día de hoy, ella siempre fue una fuente de empoderamiento femenino. Por ejemplo, esta es una de sus frases más famosas, “Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Amen y háganse amar. No se conformen con poco. Este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca”.