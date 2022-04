Ninel Conde: así se transformó en Jennifer López

La segunda gala del reality show de Televisa Univisión, “Tu cara me suena”, incluyó presentaciones impecables. La gran ganadora de la noche fue Sherlyn González quien imitó a la perfección al cantante Camilo, un show que fue aclamado por el público y los jueces. Otra que impactó con su homenaje a Jennifer López fue Ninel Conde, quien derrochó sensualidad en el escenario.

La mexicana salió del “clonador”, con un vestuario descotado y brillante, copiando el look que llevó “la diva del Bronx” en el video “El anillo”. También lució un corona, tocado de flores y una larga cabellera en trenzas. “Como JLo primero me siento super feliz, emocionada y después dije ´en la torre´”, admitiendo el gran reto asumido.

Angélica Vale, su entrenadora, compartió varios consejos para lograr la imitación perfecta. “Ponte a cantar toda la canción saltando, y si tu aguantas toda la canción la vas a poder hacer.. los movimientos de ella (JLo) son muy de bailarina, muy Bronx”, opinó la actriz quien además le llevó par de anillos para inspirar a Ninel.

Más adelante, Conde le contó a Rafael Araneda, presentador de Tu cara me suena, cómo se preparó para este show. “Yo admiro mucho a JLo de toda la vida, es una showgirl, lo confieso que ella es uno de los personajes en los que me inspiro para la producción de mis conciertos, es un referente, una inspiración a nivel latino, regional mexicano que me caracteriza, yo me considero una showgirl cuando hago mis presentaciones”.

En las redes sociales, los fanáticos reaccionaron de manera diversa, entre quienes elogiaron su presentación y otros que la calificaron deficiente. “No soy imitadora pero si una performer que ama lo que hace y amo que a ustedes les guste mi trabajo.Gracias a mi equipo de trabajo que sin ellos esto no podría ser posible.Vamos con todo con los proyectos que están por venir!!”, contestó la cantante.

Ninel Conde es una de las ocho celebridades que compiten con el premio máximo de 50,000 dólares. La primera gala sorprendió al público con increíbles show, aunque el galardón de 5.000 dólares quedó en manos de Manny Manuel quien caracterizó al español David Bisbal. En la segunda gala quedó seleccionada Sherlyn González quien se llevó otros 5.000 dólares por imitar al Camilo con su tema “Ropa cara”.

“Tu cara me suena” compartió el proceso para transformarse en el cantautor colombiano. Sherlyn además aprovechó para divertirse con su caracterización y grabó una divertida coreografía al ritmo de la canción del intérprete, “Yo soy tu taxista”. “Top”, “Increíble” e “Igualitoooo”, fueron algunas de las reacciones de los fanáticos y otros famosos.